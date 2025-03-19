Rusya ile ABD heyetleri 23 Mart’ta Cidde’de tekrar bir araya gelecek

Samanyoluhaber.com - Moskova

Beyaz Saray, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte “devasa ekonomik anlaşmalar ve jeopolitik istikrar” sağlanacağını duyurdu.





ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, Rusya ve ABD temsilcilerinin, iki ülke liderleri arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde varılan anlaşmaların detaylarını görüşmek üzere 23 Mart’ta Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde bir araya geleceğini duyurdu.





Fox News’e konuşan Witkoff, müzakerelerin Ukrayna ile Rusya arasındaki ateşkesin detaylarını da kapsayacağını belirtti. Özellikle altyapıya yönelik saldırıların durdurulması konusunun gündemde olacağını ifade eden Witkoff, anlaşmanın sadece enerji altyapısını değil, genel olarak tüm kritik altyapıyı korumayı hedeflediğini söyledi.





30 günlük enerji altyapılarını vurmama kararı





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna’daki enerji altyapısına yönelik saldırıları 30 gün boyunca durdurma kararı aldığını ve orduya bu konuda talimat verdiğini açıkladı.





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kiev’in, enerji altyapısına yönelik saldırıların tamamen durdurulmasını desteklediğini belirtti. Ancak, ABD’den anlaşmanın detaylarını aldıktan sonra nihai kararlarını açıklayacaklarını ifade etti.





Moskova ve Washington, uzun vadeli bir çözüm için uzman gruplar oluşturma konusunda anlaştı. Kremlin’den yapılan açıklamada, kalıcı bir barış sağlanması için çatışmanın temel nedenlerinin ele alınması ve Rusya’nın güvenlik çıkarlarının dikkate alınması gerektiği vurgulandı.





Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Putin ve Trump, enerji altyapısına saldırıların durdurulmasının barış yolunda ilk adım olduğunu kabul etti. Açıklamada ayrıca, Karadeniz’de ateşkesin sağlanması, tam kapsamlı bir ateşkes sürecinin başlatılması ve kalıcı barışın sağlanması için teknik müzakerelerin derhal Orta Doğu’da başlayacağı belirtildi.





“Büyük Ekonomik Anlaşmalar” Yapılacak





Ayrıca Beyaz Saray, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte “devasa ekonomik anlaşmalar ve jeopolitik istikrar” sağlanacağını duyurdu. Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu çatışma kalıcı bir barışla sona ermeli. İki lider de bu konuda mutabık kaldı” ifadelerini kullandı.





18 Mart’ta ABD Hazine Bakanlığı, Trump’ın Rusya’ya yönelik yaptırımların yeniden değerlendirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. Hazine Bakanı Scott Bessent, Joe Biden yönetimi tarafından uygulanan yaptırımların etkisinin 10 üzerinden 6 olduğunu ve yeni yönetimin bu oranı 10’a çıkarabileceğini belirtti.





Beyaz Saray ayrıca, eğer Trump ve Putin arasında Ukrayna konusunda yürütülen barış görüşmeleri başarısız olursa, Rusya’ya yönelik yeni yaptırımların gündeme gelebileceğini bildirdi.





Putin-Trump Görüşmesi 2,5 Saat Sürdü





İki liderin telefon görüşmesi 2,5 saat sürdü. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve iki tarafın ilişkileri normalleştirme konusunda ortak çıkarları olduğunu vurguladı.





Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, “Bu görüşme sayesinde dünya artık daha güvenli bir yer” açıklamasında bulundu. Kremlin de Moskova ve Washington’un küresel güvenlik ve istikrar açısından özel bir sorumluluğa sahip olduğunu belirterek, ilişkilerin normalleşmesine yönelik ortak ilgi duyulduğunu ifade etti.