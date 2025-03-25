Rusya ile BAE arasında esir değişimi görüşüldü

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kremlin basın servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, liderler Rusya ve ABD arasında Ukrayna krizinin çözüm yollarını aramak amacıyla yürütülen temasların seyrini ele aldı.





Kremlin’in resmi portalında yayımlanan açıklamada, “Liderler, Ukrayna krizinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik Rusya-Amerika diyaloğunun mevcut durumu ve Moskova ile Washington arasındaki ikili ilişkilerin normalleşmesi konularını görüştüler,” ifadelerine yer verildi.





Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Abu Dabi’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki esir değişimine destek vermeye devam edeceğini belirtti. BAE lideri, esir değişimi konusundaki iş birliği için Rus hükümetine teşekkür etti. Ayrıca, BAE’nin bu önemli insani alandaki çabalarını sürdürme ve krizin barışçıl çözümüne yönelik tüm girişimlere destek verme konusundaki kararlılığını vurguladı. BAE’nin amacı, krizin insani sonuçlarını hafifletmeye katkıda bulunmak.





Son esir değişimi 19 Martta gerçekleşti





Rusya ve Ukrayna arasındaki son esir değişimi 19 Mart’ta gerçekleşti. Taraflar, “175’e 175” formülüyle değişim yaptı ve Rusya, iyi niyet göstergesi olarak ağır yaralı Ukraynalı esirleri iade etti. Bir önceki esir değişimi ise 5 Şubat’ta gerçekleşmişti; bu değişimde 150 Rus askeri Ukrayna’dan dönerken, aynı sayıda Ukraynalı asker de Rusya tarafından serbest bırakıldı. Her iki esir değişimi de BAE’nin arabuluculuğunda gerçekleştirildi.





Bu görüşme, Rusya ve ABD’nin Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da yürüttüğü müzakerelerle eş zamanlı olarak gerçekleşti.

Müzakereler, bugün 24 Mart sabahı başladı. Rus heyetine Federasyon Konseyi Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Grigori Karasin ve FSB Direktör Danışmanı Sergey Beseda liderlik ediyor.