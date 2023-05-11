Rusya ile Batı arasında derin bir yarık daha: Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan ayrılıyor





SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA





Ukrayna ile yaşanan krizde Rusya’nın beklentileri gerçekleşmedi. Batılı devletlerin tamamen Ukrayna’nın yanında yer aldı. Ayrıca NATO Rusya sınırlarında daha fazla genişledi. Bütün bu gelişmeleri gerekçe gösteren Rusya, Uluslararası anlaşmalardan çekiliyor yada askıya alıyor.





Rusya, 2015 yılında çekildiğini duyurduğu Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan tamamen çıkmak için komisyon kurdu. Vladimir Putin tarafından verilen Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'ndan çıkış için çalışma başlatılması talimatı, Devlet Duması ve Federasyon Konseyi tarafından yürütülecek.Ayrıca Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov temsilci olarak atadı.





Anlaşma 1990 yılında 16'sı NATO, 6'sı Varşova Paktı üyesi olan 22 devletin katılımıyla Paris'te imzalanmıştı. 1999'da belgenin güncellenmiş bir versiyonu imzalandı. Daha sonra dört ülke tarafından - Rusya, Ukrayna, Kazakistan ve Belarus tarafından onaylandı. Türkiye de belirli askerî azaltmaları zorunlu kılan antlaşmanın imzacı ülkeleri arasında.





Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması AKKA muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, toplar, saldırı helikopterleri ve savaş uçakları için sınırlı kotalar belirliyor.





NATO’nun yeni üyelerle Rusya’ya doğru genişlemsiyle 2007 yılında Vladimir Putin, anlaşmanın ve ilgili uluslararası belgelerin işleyişini askıya alan bir kararname imzaladı. Katılımın askıya alınması kararı, NATO ülkeleri anlaşmayı onaylayana kadar verildi. 2015 yılında Rusya, CFE ile ilgili Ortak Danışma Grubu toplantılarına katılımın askıya alındığını duyurdu.