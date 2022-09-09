Samanyolu Haber /Dünya / "Rusya ile birlikte savaşacağız" /09 Eylül 2022 20:25

"Rusya ile birlikte savaşacağız"

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri saldırıları sürerken, söz konusu bu turuma net bir tavır koymayan Çin cephesinden ise Rusya-NATO dengesiyle ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Ukrayna'nın NATO'ya katılma ve ülkenin silahlandırılması gibi etkenlerin de rol oynadığının ifade edildiği Rusya'nın Ukrayna saldırı sürerken, Çin cephesinden ise Rusya-NATO dengesiyle ilgili yeni bir açıklama geldiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı Li Zhanshu, Rus Devlet Duması gruplarının temsilcileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

Li Zhanshu,  Rusya ve Çin'in, NATO'nun genişlemesine ve Moskova ile Pekin'in "çifte kontrol altına alınmasına" karşı birlikte savaşacaklarını söyledi.

Li, "Onlar (NATO), gelişmemizi iki okyanus (Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusu) boyunca tam olarak kapsamak için dar blok yapılarını bir araya getiriyor ve Hint-Pasifik stratejisini uyguluyorlar" dedi.

Li, Rusya ile ilişkilerin güçlendirileceğini belirterek, "Rusya ile aramızdaki stratejik etkileşim daha da büyüyecek, onların hegemonyası ve güç politikasına yönelik birlikte savaşacağız" ifadelerini kullandı.

Li, Batı'nın, Rusya ve Çin'e karşı "çifte sınırlama" uyguladığını savunarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Günümüzde ABD'nin dünya çapındaki hakimiyetini sürdürmek için Rusya ve Çin'i stratejik rakipleri olarak nasıl gördüklerini görüyoruz. Bize karşı çifte sınırlama uyguluyorlar. Bu, Avrasya kıtasındaki stratejik alanımızı küçültme girişimlerinin yanı sıra NATO'nun doğuya doğru kontrolsüz genişlemesi ve Asya'nın işlerine derinden karışmasıyla ilgili."
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