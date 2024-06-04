Samanyolu Haber /Gündem / Rusya ile Çalışan Bankalar G7 ve AB tarafından cezalandırılacak /04 Haziran 2024 13:04

Rusya ile Çalışan Bankalar G7 ve AB tarafından cezalandırılacak

G7 ve AB ülkelerinin SWIFT'in Rusya versiyonunu kullanan bankaları cezalandırmak istediği iddia edildi.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

G7 ve Avrupa Birliği ülkeleri, Rusya'nın SWIFT'in yerine geçmek üzere oluşturduğu Rusya Merkez Bankası Mali Mesaj İletim Sistemini (SPFS) kullanarak Moskova'nın yaptırımları atlatmasına yardımcı olduğu iddia edilen üçüncü ülke bankalarına kısıtlamalar getirme olasılığını tartışıyor. Konu hakkında Bloomberg kapsamlı bir haber yayınladı. 

Ajansın kaynaklarından biri, sistemin şu anda aralarında Çin, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kazakistan'ın da bulunduğu yaklaşık 20 ülkede 150'den fazla banka tarafından kullanıldığını söyledi.

Tartışmalar, 13-15 Haziran tarihleri arasında İtalya'nın Puglia bölgesinde gerçekleşecek olan G7  ele alınacak. Etkinlikte Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik bir dizi önlem üzerinde anlaşmaya varılması bekleniyor.

Bloomber ayrıca Rusya'nın, yaptırıma tabi malları Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkelerden ve genellikle birden fazla işlem ağları ile ithal ederek kısıtlamaların çoğunu aşmayı başardığını belirtiyor.

SPFS Kullanımı

Rusya'nın SWIFT alternatifi olan SPFS, yaklaşık 20 ülkede 150'den fazla banka tarafından kullanılıyor. Bu ülkeler arasında Çin, Belarus, Ermenistan, Tacikistan ve Kazakistan bulunuyor.

G7 zirvesinde Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasına yönelik önlemler üzerinde anlaşmaya varılması bekleniyor. Bu kapsamda, SPFS kullanan üçüncü ülke bankalarına kısıtlamalar getirilmesi gündemde.

Bloomberg, Rusya'nın yaptırıma tabi malları Çin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Orta Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkelerden ithal ederek kısıtlamaları aşmayı başardığını belirtiyor. Bu ülkelerden yapılan ithalat genellikle birden fazla işlem ağı üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bu adımlar, Rusya'nın yaptırımları atlatma çabalarına karşı uluslararası topluluğun daha sıkı önlemler almayı hedeflediğini gösteriyor. G7 ve AB ülkeleri, Rusya'ya karşı ekonomik baskıyı artırarak, Moskova'nın finansal ağlarını daha da kısıtlamak istiyor.
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