Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile gerilim devam ediyor /18 Şubat 2020 19:49

Rusya ile gerilim devam ediyor

Suriye’nin İdlib kentinde Esad’a bağlı ordunun ilerleyişiyle beraber Ankara-Moskova hattında gerilim iyice tırmanmış durumda.

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Moskova’da Türk heyetiyle yapılan İdlib görüşmelerinin olumsuz sonuçlanması üzerine Ankara’dan Rusya’ya yönelik tansiyonu yükseltecek bir karar geldi.

Rus medyasına göre Ankara, Rus uçaklarına Türkiye hava sahasını kapattı.Rusya uzmanı Dr. Kerim Has’ın haberden aktardığıan göre bu sabah bir Rus askerî kargo uçağının Türk hava sahasına girişine izin verilmedi.

Has, bu gelişmeyi “Sanırım, İdlib’de hararet artacak” diye duyurdu.Has, "İki gündür Türk ve Rus heyetler arasında Moskova’da devam eden İdlib görüşmelerinden ateşkese dair somut bir netice çıkmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Moskova veya Soçi ziyareti zaten iki haftadır şart idi, şimdi vacip oldu. Tabii eğer savaş istenmiyorsa" dedi.
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