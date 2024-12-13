Rusya ile Hindistan arasında tarihi enerji anlaşması

Rus enerji devi Rosneft, Hindistan’a günlük yaklaşık 500 bin varil petrol tedarik etmeyi taahhüt ederek iki ülke tarihindeki en büyük enerji anlaşmasına imza attı.





Bu büyük ölçekli anlaşma, Hindistan ile Rusya arasındaki enerji iş birliğini derinleştirecek. 10 yıllık anlaşma, küresel petrol arzının %0,5’ine tekabül ediyor ve bugünkü fiyatlarla yıllık yaklaşık 13 milyar dolar değerinde.





Ukrayna’daki çatışmalar nedeniyle Batı yaptırımlarıyla karşı karşıya olan Rusya, bu tür uzun vadeli anlaşmalarla Asya pazarlarındaki etkisini artırmayı hedefliyor. Anlaşma, Hindistan’ın enerji arzını çeşitlendirme politikasına da uyum sağlıyor.





Hintli şirket Reliance’ın uluslararası tedarikçilerle piyasa koşullarına uygun çalıştığını belirten açıklaması, bu tür ticari iş birliklerinin detaylarının gizli tutulduğu yönündeki standart politikayı yineledi.





Rusya ve Hindistan arasındaki bu tarihi anlaşma, iki ülkenin enerji alanındaki bağlarını daha da güçlendirirken, küresel enerji ticaretindeki dinamiklerin değişmekte olduğuna işaret ediyor.





Bu anlaşma, özellikle Batı yaptırımları altında olan Rusya’nın Asya pazarlarına yöneliminin ve Hindistan’ın enerji güvenliği stratejisinin bir yansıması olarak öne çıkıyor.