Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası





REFERANDUM AÇIKLAMASI







Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda Rusya’ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgelerden birisi olan Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik'den Rusya'ya katılım ile ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim.” dedi.