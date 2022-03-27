Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası

REFERANDUM AÇIKLAMASI
Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda Rusya’ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.
Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim.” dedi.