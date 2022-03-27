Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası /27 Mart 2022 19:40

Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya askeri saldırı başlatmadan önce tek taraflı oalrak bağımsızlığını tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik'den Rusya'ya katılım ile ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları sürerken, iki ülke arasındaki ihtilaflı bölgelerden birisi olan Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik'den Rusya'ya katılım ile ilgili bir açıklama geldiği belirtildi.

REFERANDUM AÇIKLAMASI

Ukrayna’nın doğusundaki Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin yakın bir zamanda Rusya’ya katılmak için referandum düzenlemeyi planladığı bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmadan önce bağımsızlığını tanıdığı Luhansk Halk Cumhuriyeti’nin Başkanı Leonid Paseçnik, yaptığı açıklamada, “Yakın zamanda, cumhuriyet topraklarında halkın anayasal hakkını kullanacağı ve Rusya Federasyonu’na katılma konusundaki görüşlerini açıklayacağı bir referandum yapılacağını düşünüyorum. Bunun olacağına eminim.” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile ilgili Ukrayna için 'referandum' kararı iddiası Sonraki Haber >>

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

İslamcı Mahalle neden sessiz

İslamcı Mahalle neden sessiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:46:42