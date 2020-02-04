Rusya ile ilişkileri bozuldu mu?

Artı Gerçek yazarı Alp Altınörs, İdlib ekseninde Erdoğan’ın Ukrayna’ya yönelik yaptığı ziyareti değerlendirdiği yazısında “Erdoğan, bir anda Suriye’de yüzünü yeniden Batı bloğuna döndü. Üç yıldır sürekli biçimde ‘Dostum Putin, stratejik ortağımız Rusya’ açıklamaları işitmeye alışık olduğumuz Erdoğan, Kiev’e uçtu” diyor.







Erdoğan’ın Ukrayna ordusunu Ukrayna Nazilerine ait sloganla selamlasını değerlendiren Altınörs, şu ifadeleri kullanıyor:





“Ukrayna ordusunu ‘Slava Ukraine’ (Şan Olsun Ukrayna’ya) sözleriyle selamladı. Askerler de onu ‘Geroyam Slava’ (Kahramanlara Şan Olsun) şeklinde yanıtladı. Bu slogan, 1930’larda Nazilerden ilham alarak kurulan Ukrayna Milliyetçileri Örgütü’nden kaynaklanıyor. Sağ kollarını Nazi selamı şeklinde havaya kaldıran Ukrayna Nazileri bu sloganı atardı. Bugünkü Ukrayna’da da neo-Nazilerin iktidarda belirleyici ağırlığı söz konusu. Erdoğan’a bu sloganı atmasını öneren Dışişleri personeli, eğer sloganın mazisini bilerek bunu yaptılarsa fena. Yok eğer bilmeden yaptılarsa, daha da fena. Zira Erdoğan’ın Kiev gezisi, Rus medyalarında bu sloganı attığı görüntüyle sembolleşti.”





Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin NATO bloğuna verilen bir mesaj olduğunu belirten Altınörs, “Erdoğan-Davutoğlu hükümeti, Rus uçağı düşürme hadisesinde bir NATO-Rusya çatışması yaratarak Suriye’deki cihatçı gruplara NATO şemsiyesi sağlamaya çalışmış ama başarısız olmuşlardı. Havada aynı koku var” değerlendirmesinde bulunuyor.





Altınörs, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi olan Burhanettin Duran’ın Sabah’ta yayınlanan “AB ve ABD, İdlib’de devreye girmeli” başlıklı yazısında bu çağrının açıkça dile getirildiğine dikkat çekiyor ve o ifadeleri şöyle aktarıyor:





“Washington ve Brüksel'in harekete geçerek Moskova üzerinde baskı oluşturması lazım. Gerekirse İdlib'den sürülen siviller için askeri güç kullanımı seçenekler arasında olmalı.”





Altınörs, “Türkiye’nin Rus uçağını düşürme günlerine geri döndüğünü” şu sözlerle anlatıyor:





“Daha düne kadar S-400 füzeleriyle kendisini Batı’dan gelebilecek tehditlere karşı koruyacağını iddia eden AKP iktidarı, bugün Rusya’ya cephe alıyor, Batı’dan kendisi lehinde (Rusya’ya) müdahale etmesini bekliyor! Baş döndürücü dönüşler!





Neredeyse Rus uçağı düşürme günlerine geri döndük diyebiliriz. Ancak o gün işe yaramayan bu hamleler bugün nasıl işe yarayacak bu da bir muamma. ABD neredeyse tüm ordusunu Suriye’den (Rusya ile anlaşmalı) çekmişken, İdlib’deki cihatçı grupları korumak adına fazla bir müdahale beklenebileceğini sanmıyorum.





Ancak bu gelişmelerin ardından Erdoğan’ın Suriye politikasını ‘ABD emperyalizmine karşı beka mücadelesi’ olarak sunagelen Avrasyacı grupların nasıl bir açıklama yapacağı da merak konusu!”