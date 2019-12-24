Rusya ile ipler kopuyor mu?

Tüm bu sorunları değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik" ifadelerini kullandı.





Rusya'dan İdlib'deki beklentileri ile ilgili Kalın, "Saldırıların bir an önce durmasını, bunun yeni bir ateşkesle hayata geçirilmesini bekliyoruz. Rus tarafından da temel beklentimiz bu" dedi.





Kalın'ın açıklamalarının satır başları şöyle:





"İdlib'te rejim ihlallerinin arttığını görüyoruz. Rusya tarafına sert bir mesaj gönderdik. Bugüne kadar bununla ilgili maalesef somut bir adım atılmadı. 24 saat içerisinde çatışmaların durdurulması, rejim saldırıların durdurulması konusunda bir çaba içinde olacaklarını heyetimize ilettiler.





Süreci yakından takip ediyoruz. Bunun yeni bir ateşkes ile hayata geçirilmesini bekliyoruz. Aksi halde hem İdlib mutabakatı ihlal edilmiş olacak, hem Türkiye'ye dönük göç dalgası olacak. Siyasi süreci sabote edecek sonuçları olacaktır. Bunun altını çizmek istiyoruz. İdlib sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değildir, uluslararası bir sorundur.





Muhataplarımıza mutabakatın, sivillerin korunması, siyasi sürecin hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmalarını söylüyoruz.Burada Rus tarafının daha büyük bir sorumluluk sahibi olduğunu hatırlatmakta fayda görüyoruz.Bölgede terör örgütünün saldırıları sürüyor.





Bazı Körfez ülkelerinin Mazlum Kobani ile görüşüp, Türkiye'ye karşı kullanma arayışında olduklarını görüyoruz, bunlar karşılıksız kalmayacak.Sınırlarımıza dönük hareketlilik olursa karşısında dururuz.





Herkesin terörle mücadelede net bir tavrı olmalı.Hafter'e verilen destekleri görüyoruz. Meşru hükümeti hedef alan girişimler devam ediyor. Uluslararası toplumun tanıdığı meşru hükümetin yanında yer almaya, onları desteklemeye devam edeceğiz. Libya halkını kendi başına bırakamayız.





Türkiye kadar Libya da kazançlıdır. Rusya, BAE ve Mısır Hafter'e yarım ediyor. Anlaşmadan rahatsızlık duyanları görüyoruz. Üçüncü tarafları rahatsız edecek yeri yok. Doğu Akdeniz'de Türkiye'siz bir plan olamaz. Ulusal çıkarlarımızı teminat altına alıyoruz. Türkiye'yi hesaba katmayan hiçbir plan hayata geçemez. Türkiye'nin güvenliği Misak'ı Milli'nin ötesinde başlar.





Sayın Cumhurbaşkanımızın bir değerlendirmesi oldu. Bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdiler. Önümüzdeki günlerde bir çalışma yapılacak. Konuyla ilgili 1 yıllık erteleme söz konusu olabilir. Yapılacak çalışma Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Sonrasında bunun üzerinde bir karar verilecek. Gelen değerlendirmeleri, eleştirileri, çağrıları dikkate aldığımızı ifade etmek isteriz.





Kongre'de Türkiye karşıtı bir hava var. Yaptırım dilinin kimseye faydası olmaz. Türkiye alternatifsiz değildir. Bugün gündeme gelmedi. Çalışma Bakanımız bir çalışma yapıyor. İşveren-işçi taraflarının değerlendirmesi alınıyor. Herkesin taleplerini karşılayacak bir ortaya yol bulunmaya dönük çalışma devam ediyor.





İstanbul'un boğaz trafiğini rahatlatacak. Bu bir siyasi partinin ya da belediyenin projesi değil, devlet projesidir. Bununla ilgili tüm değerlendirmeler yapıldı, yapılmaya devam edilecek.





Yapılmasının İstanbul'un 30 yıllık gelişmesi açısından katkı sağlayacağı görülüyor. Yeni imkanlar sunacak bir projedir. Trafiği de rahatlatacak. Nüfusun da daha dengeli dağılmasını sağlayacak bir projedir. 'Bu projeyi yaptırmayız' gibi engellemeler çok anlamlı gelmiyor. "