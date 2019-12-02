Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Suriye arasında İdlib görüşmesi /02 Aralık 2019 21:36

Rusya ile Suriye arasında İdlib görüşmesi

Beşar Esad, Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Astana, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İdlib konusunu görüştü.

SHABER3.COM

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, bugün kabul ettiği Kremlin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Astana görüşmelerinin yeni turu için yapılan hazırlıkları, Suriye’nin kuzeydoğusu ve İdlib bölgesindeki durumu görüştü.

Sputnik'in aktardığına göre Suriye Devlet Başkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, Esad’ın bugün kabul ettiği Lavrentyev başkanlığındaki Rus heyetiyle İdlib bölgesinden düzenli olarak komşu bölgelere yapılan saldırıları değerlendirerek söz konusu bölgenin "teröristler için sığınak" haline gelmesinin kabul edilemez olduğunu kaydettikleri belirtildi.

sol.org.tr'de yer alan habere göre açıklamada, “Taraflar, teröre karşı mücadelenin sürdürülmesi ve militanların, İdlib’i daimi sığınak haline getirme amacıyla sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasının önlenmesi gerektiği yönündeki ortak Rusya-Suriye duruşunu doğruladı” denildi.

Suriye’nin kuzeydoğusundaki son durumu da ele alan taraflar, Suriye hükümetinin ülkenin geneli üzerinde kontrolü geri alması ve bu bölgelerde devlet kurumlarının yeniden faaliyete geçmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Açıklamada, “Görüşme sırasında, politik çözüm süreci ve Nur Sultan’daki yeni görüşme turuna yapılan hazırlıklar değerlendirildi. Taraflar, bazı ülkelerin sürece müdahale ederek bu süreci, Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını koruma yönündeki çıkarlarının hayata geçirilmesi olan temel amacından saptırma çabalarına karşı mücadeledeki koordinasyonun ve görüşmelerin sürdürülmesinin önemi konusunda fikir birliğini gösterdi” ifadelerine yer verildi.

Nur Sultan’daki yeni Suriye görüşmesi, 10-11 Aralık günleri yapılacak.
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