Rusya ile Türkiye ticari işlemlerde ulusal para birimlerini kullanmak için anlaştı

Rusya ile Türkiye arasında yapılacak ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin kullanılması için anlaşma imzalandı.





Euronews'un haberine göre, Rus Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Maliye Bakanı Anton Siluanov'un Türkiye ve Rusya arasındaki ödemelerde ve uzlaşmalarda yerel para birimlerini kullanmak üzere anlaşma imzaladığı vurgulandı.





4 Ekim'de imzalanan anlaşma karşılıklı ödemelerde kademeli olarak Türk Lirası ve Ruble'ye geçişi öngörüyor.





Anlaşma kapsamında Türk bankalar ve şirketler ABD doları bazlı uluslararası ödeme sistemi SWIFT'in alternatifi olarak kurulan Rus sistemine entegre olacak.





Bu sırada Türkiye'de yine Ruslar tarafından MasterCard ve Visa'ya alternatif olarak geliştirilen MIR kartlarının altyapı çalışmaları da hızlandırılacak.