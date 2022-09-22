Rusya ile Ukrayna arasında esir takası





Rus ve Ukraynalı taraflar arasındaki büyük esir değişimi ise Ukrayna’nın kuzeyinde Çernihiv kentinde yapıldı. Rus tarafının teslim ettiği askerler arasında Mariupol kuşatmasında günlerce Moskova güçlerine direnen ve Nazi yanlısı olmakla suçlanan Azak Taburu komutanları da yer aldı.

Rusya ve Ukrayna arasında uzun süredir devam eden esir takası görüşmeleri, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabulucluğunda sonuca ulaştı. Taraflardan yapılan açıklamalarda esir değişiminin gerçekleştiği belirtildi. Suudi Arabistan, arabulucuğunda serbest bırakılan 5'i İngiliz toplam 10 yabancı savaşçı, Rusya'dan uçakla Riyad'a götürüldü.Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ara buluculuk ettiği Rusya ile Ukrayna arasındaki esir değişiminde 10 kişinin serbest bırakıldığını duyurdu.Esirlerin Fas, ABD, İngiltere, İsveç ve Hırvatistan vatandaşları olduğu ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan'daki ilgili makamların, esirleri Rusya'dan Suudi Arabistan'a naklettiği ve kendi ülkelerine dönüş işlemlerini kolaylaştırmaya çalıştığı bilgisi verildi.Çelik fabrikasında Moskova güçlerine karşı büyük direniş sergileyen Azak Taburu komutanlarının savaş bitene kadar Türkiye'de kalacakları kaydedildi. Diğer esirler ise Ukrayna'da ailelerine dönebilecekler.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy esir değişimindeki çabaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.