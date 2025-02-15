Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerde yeni bir adım!

Beyaz Saray’da gazetecilere açıklama yapan Trump, “Rusya orada bizim insanlarımızla olacak. Bu arada Ukrayna da davet edildi. Hangi ülkeden kimlerin katılacağını tam olarak bilmiyorum. Ancak Rusya, Ukrayna ve ABD’den üst düzey yetkililer toplantıda yer alacak” dedi.



Trump, görüşmeye kimlerin katılacağı konusunda ayrıntı vermedi. Eğer tüm taraflardan yetkililer katılırsa, bu, 2022’den bu yana Rusya ve Ukrayna temsilcilerinin ilk doğrudan teması olacak.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 13 Şubat’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın barış müzakerelerinde yer alacağını belirtti. Putin ise Zelenskiy’nin “meşruiyetinin tartışmalı” olduğunu söyleyerek, Ukrayna’da savaş nedeniyle seçim yapılmadığını hatırlattı. Ancak Rus lider, “Müzakerelere kim dahil olursa olsun, barış görüşmelerine açığız” dedi.



Trump-Putin Görüşmesi ve Barış Süreci



12 Şubat’ta Donald Trump ve Vladimir Putin telefonda Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi için müzakereleri görüştü. Putin, savaşın “temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiğini” vurgularken, Trump ise ateşkesin en kısa sürede sağlanması gerektiğini dile getirdi.



Trump, Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de konuşarak “barışın sağlanma ihtimali” konusunda fikir alışverişinde bulundu.



Zelenskiy, Ukrayna’nın barış sürecine doğrudan dahil olması gerektiğini belirtirken, Rusya ile doğrudan müzakere yürütmeyi reddettiğini net bir şekilde ifade etti.