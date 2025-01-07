Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sonlandırma çabası arttı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ocak’ta ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile Ukrayna’daki silahlı çatışmanın sona erdirilmesi konusunda bir görüşme yapma olasılığını dile getirdi.





Zelenskiy, Lex Fridman’ın YouTube’da yayımlanan podcastinde, 25 Ocak tarihinin ilk kez bir blog yazarı tarafından dile getirildiğini ve kendisinin de buna itiraz etmediğini söyledi.





Zelenskiy, “Sanırım 25 Ocak ya da başka bir gün, sizin dediğiniz gibi 25 Ocak olabilir, bu benim doğum günüm. İlk olarak Trump ile masaya oturuyoruz. Savaşı nasıl durdurabileceğimiz konusunda onunla hemfikiriz” ifadelerini kullandı.





Washington ve Kiev arasında bir anlaşma sağlanmasının ardından Rusya ile diyalog kurulabileceğini vurgulayan Zelenskiy, doğrudan Trump ve Putin ile üçlü bir görüşme yapılması fikrine ise karşı olduğunu belirtti.





“Önce ABD ile Anlaşma, Sonra Rusya ile Diyalog”





Zelenskiy, “Washington ve Kiev bir anlaşmaya vardığında, o zaman Ruslarla konuşabiliriz” dedi. Barışa ulaşmak için Ukrayna’nın güvenlik garantileri alması, Kiev’in kontrol ettiği bölgeler için NATO’nun kısmi üyelik planlarının devreye girmesi ve Batı’dan daha fazla silah tedarik edilmesinin gerekli olduğunu ifade etti.





Moskova’nın Talepleri Farklı





Rusya, Ukrayna ordusunun Donbas, Herson ve Zaporijya bölgelerinden çekilmesini, Kiev’in bu bölgelerdeki hak iddialarından vazgeçmesini, Ukrayna’nın tarafsız, nükleersiz ve ittifaklara katılmayan bir statüye geçmesini, ülkenin silahsızlandırılmasını ve Rusya’ya yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayında yaptığı açıklamada, “ön koşulsuz” diyaloğa açık olduğunu ancak görüşmelerin 2022’nin sonunda İstanbul’da yapılan müzakerelerde varılan anlaşmalar ve sahadaki mevcut gerçeklikler temelinde gerçekleşmesi gerektiğini ifade etmişti.





Türk Dışişleri Bakanlığından yeni bir öneri





Bu arada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna konusundaki görüşmeleri kabul etmeye hazır olduklarını duyurdu.





Türkiye, taraflar arasında anlaşmaya varılan format ve parametreler çerçevesinde görüşmeleri kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.





Türkiye, Ukrayna’daki savaşın başlamasından bu yana çatışmanın çözümü için diplomatik bir çözüm arayışında olmuştu. Türkiye, özellikle 2022’de savaşın patlak vermesinin ardından, taraflar arasında bir arabulucu olarak önemli bir rol üstlenmeye çalıştı.





Diplomatik Çözüm ve ABD’nin Çabaları





Ocak ayının ilk günleri ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, The New York Times gazetesine verdiği röportajda, ABD’nin savaşın adil ve uzun vadeli koşullarda sona erdirilmesi için diplomatik çözüm arayışında olduğunu vurguladı.





Ancak Rusya’nın şu ana kadar böyle bir diyaloğa hazır olduğuna dair bir işaret vermediğini söyledi. “Eğer bu savaşı sona erdirebilecek bir diplomatik çözüm fırsatı olsaydı, bunu ilk değerlendiren biz olurduk,” dedi.





2025’te Olası Barış Anlaşması





2024 yılının sonunda Financial Times, Rusya ve Ukrayna’nın 2025 yılında bir barış anlaşması imzalayabileceğini öngörmüştü. Buna göre, Kiev, kaybedilen toprakların Moskova’nın “fiili” kontrolü altında kalmasını kabul edebilir, ancak bu durum yasal olarak tanınmayabilir.





Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Aralık ayında yaptığı bir açıklamada, Moskova’nın İstanbul mutabakatı temelinde ve sahadaki mevcut gerçeklikler doğrultusunda Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu söyledi.