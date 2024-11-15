Samanyoluhaber.com - Moskova





Aleksandr Lavrentyev, Ukraynalı istihbaratçılara yönelik imha tehdidinde bulundu. Lavrentyev, özellikle İdlib bölgesinde Ukrayna’nın, Birleşmiş Milletler tarafından terörist olarak tanımlanan Heyet Tahrir Şam (HTŞ) militanlarına silah desteği sağladığını iddia etti ve bu gruplara yardım eden Ukraynalı istihbaratçıların hedef alınacağını ifade etti.





Suriye’deki yerel kaynaklara göre, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi Başkanı Kirill Budanov’un, HTŞ lideri Ebu Muhammed Culani ile İdlib’de Rusya’ya karşı savaşmak amacıyla temas kurduğu öne sürülüyor. Eylül ayında, Ukrayna destekli terörist grupların Rus askeri pozisyonlarına yönelik İHA saldırıları düzenlediği rapor edilmişti.





Rus Dışişleri Bakanlığı tepkili





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’nın, Suriye’deki İdlib gerilimi azaltma bölgesinde militanları kendi tarafına çekerek, Rusya’ya yönelik saldırılar düzenlemeye çalıştığını belirtti. Lavrov, Ukrayna istihbaratının diğer bölgelerde de faaliyetlerini genişlettiğini ve Afrika’nın Sahra-Sahel bölgesinde aşırıcı gruplarla birlikte faaliyet gösterdiğini söyledi.





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Kiev’in terörist gruplarla uzun süredir sürdürdüğü bu tür temasların, Rusya’ya yönelik terör saldırılarında “yabancı bayrak” kullanımıyla uyumlu olduğunu ve Ukrayna’nın yeni bir uluslararası terör örgütüne dönüşme tehlikesi taşıdığını ifade etti.