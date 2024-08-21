Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişimi Hindistan kuracak /21 Ağustos 2024 12:07

Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişimi Hindistan kuracak

Hindistan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky arasındaki mesajları iletme konusunda anlaşmaya vardı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA

Ancak Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, ucuz Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle diplomatik çözümde arabulucu olmayı düşünmediği belirtildi.

Bloomberg tarafından verilen haberde, Modi’nin Zelensky ile yakında görüşeceğini ve bu görüşmenin Hindistan’ın barışı yeniden tesis etmedeki rolünü tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Ancak bu ziyaretin, savunma ve tarım gibi alanlarda anlaşmalar yapılmasına rağmen, önemli diplomatik açıklamalar için bir platform oluşturması beklenmiyor.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Modi’nin Ukrayna’yı ziyaret edeceğini duyurdu, ancak ziyaretin tarihini belirtmedi.

Bu ziyaretin, Ukrayna’nın Ulusal Bayrak Günü olan 23 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Modi, geçtiğimiz ay Rusya’yı ziyaret etmiş ve Putin’le bir araya gelmişti.

Görüşmede Modi, savaşın bir çözüm olmadığını vurgulamış, Putin ise teşekkür etmişti.

Hindistan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada mesaj iletme rolünü üstlenmiş durumda, ancak Hindistan yetkilileri, bunun Moskova ile Kiev arasında dolaylı bir diyalog anlamına gelmediğini belirtiyor. Kremlin, Modi’nin arabuluculuk yapıyormuş gibi davranmadığını ifade etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişimi Hindistan kuracak Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:49