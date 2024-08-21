Rusya ile Ukrayna arasındaki iletişimi Hindistan kuracak

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Ancak Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin, ucuz Rus enerji kaynaklarına olan bağımlılığı nedeniyle diplomatik çözümde arabulucu olmayı düşünmediği belirtildi.

Bloomberg tarafından verilen haberde, Modi’nin Zelensky ile yakında görüşeceğini ve bu görüşmenin Hindistan’ın barışı yeniden tesis etmedeki rolünü tartışmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti.Ancak bu ziyaretin, savunma ve tarım gibi alanlarda anlaşmalar yapılmasına rağmen, önemli diplomatik açıklamalar için bir platform oluşturması beklenmiyor.Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Modi’nin Ukrayna’yı ziyaret edeceğini duyurdu, ancak ziyaretin tarihini belirtmedi.Bu ziyaretin, Ukrayna’nın Ulusal Bayrak Günü olan 23 Ağustos’ta gerçekleşmesi bekleniyor.Modi, geçtiğimiz ay Rusya’yı ziyaret etmiş ve Putin’le bir araya gelmişti.Görüşmede Modi, savaşın bir çözüm olmadığını vurgulamış, Putin ise teşekkür etmişti.Hindistan, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmada mesaj iletme rolünü üstlenmiş durumda, ancak Hindistan yetkilileri, bunun Moskova ile Kiev arasında dolaylı bir diyalog anlamına gelmediğini belirtiyor. Kremlin, Modi’nin arabuluculuk yapıyormuş gibi davranmadığını ifade etti.