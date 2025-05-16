Rusya ile Ukrayna arasındaki ilk temasta çıkan sonuçlar

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Taraflar, Rusça olarak tercümansız konuştular ve ilk temas yaklaşık iki saat sürdü. Verilen bir aradan sonra görüşmelerin devam edeceği açıklandı.



Rusya ile Ukrayna heyetleri arasındaki ilk temas İstanbul'da Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkanlığında gerçekleşti. Savaş halindeki iki ülkenin arasında üç yıl aradan sonra ilk doğrudan görüşmeler Dolmabahçe Sarayında gerçekleşti.



Hakan Fidan, Rusya ve Ukrayna heyetleri toplantısı öncesinde yaptığı kapsamlı konuşmasında, Rusya Federasyonu ve Ukrayna heyetlerinin bir araya gelmesini bütün dünyanın beklediğini ve iyi sonuçlar umduğunu söyledi. Tarafların doğrudan müzakerelere hazır olmalarını sevindiririci olarak dile getirdi.



İlk değerlendirmeler



Uzmanlar, görüşmelerin tek oturumla sonuçlanmamasını iyi bir işaret olarak değerlendiriyorlar.



Tarafların uzun bir aradan sonra yaptıkları ilk görüşmelerde özellikle insani konuların (esir takası, sivillerin tahliyesi gibi) ve ateşkes şartlarının masaya yatırıldığı gelen bilgiler arasında.



AFP, Rusya-Ukrayna görüşmeleri devam edebilir ancak somut bir plan yok haberini verdi. AFP ajansı, Ukraynalı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, böyle bir iddiada bulundu. Ancak kaynağın ajansa verdiği bilgiye göre, sürecin yeniden başlatılmasına yönelik özel bir plan bulunmuyor.



Reuters haber ajansına açıklamalarda bulunan Ukraynalı bir diplomatik kaynak, Rusya'nın Dolmabahçe'de yapılan görüşmelerdeki taleplerinin gerçekçi olmadığını ve daha önce ele alınanların da ötesine geçtiğini söyledi.



AFP haber ajansına konuşan Ukraynalı bir kaynak da Moskova'nın Kiev'den daha fazla topraktan geri çekilmesini istediğini belirtti. Kimliğinin paylaşılmaması koşuluyla bilgie veren kaynağın iddiasına göre, Rusya, görüşmeler sırasında Ukraya'nın ateşkes için topraklarından çekilmesini talep etti.



Rusya'nın taleplerinin gerçeklikle bağlantısının olmadığını söyleyen kaynak, Rusya'nın yapıcı olmayan şartlar öne sürdüğünü belirtti, "Ukrayna gerçek bir ateşkese ve herhangi bir ön koşulun olmadığı gerçek bir barış sürecin hazır" ifadelerini kullandı.



Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı, İstanbul'da İngiltere, Fransa ve Almanya temsilcileriyle bir araya gelerek, taraflar İran ve Ukrayna'yı görüştüler.



Heyetlerin önüne gelen gündemler neler?



Müzakerelerde ele alınan temel başlıklar arasında tartışmalı toprak alanları, su yollarına erişim meselesi ve Zaporijya Nükleer Santrali’nin statüsü bulunuyor.



ABD Başkanı Donald Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff da bu konuların müzakerelerin odak noktası olduğunu vurguladı.



Putin, daha önce Haziran 2024’te yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın müzakerelerdeki koşullarını sıralamıştı. Bu şartlar arasında şunlar yer alıyor:



• Ukrayna ordusunun Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinin tamamından çekilmesi,

• Ukrayna’nın tarafsız, blok dışı ve nükleersiz statüye geçmesi,

• Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve “Nazizmden arındırılması”,

• Kırım, Sivastopol, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporijya’nın Rusya’ya ait olduğunun uluslararası anlaşmalarla tanınması,

• Rusya’ya yönelik tüm Batı yaptırımlarının kaldırılması.



Rusya Devlet Başkanı Putin online irtibatta oldu



Müzakerelerdeki Rus heyetine cumhurbaşkanlığı danışmanı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Bunlar arasında Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana İstihbarat Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin de yer alıyor.



Medinsky, öncesinde ABD'li temsilcilerle bir araya geldi ve sonra görüşmelere katıldı. Rus müzakere heyetinin Putin ile sürekli temas halinde olduğunu, Putin'in tüm bilgilere online ulaştığı gelen bilgiler arasında.



Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in bütün detayları takip ettiğini ve gerekmesi durumunda uluslararası telefon görüşmeleri yapma olasılığını dışlamadığını söyledi. Ayrıca bugün Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile toplantı yaptı.