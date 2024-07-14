Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile Ukrayna kadın esir değişimine hazırlanıyor /14 Temmuz 2024 14:16

Rusya ile Ukrayna kadın esir değişimine hazırlanıyor

BAE’nin arabuluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında kadın esirlerin değişim hazırlığı olduğu bildirildi.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Ukrayna parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitry Lubinets, Rusya ile büyük miktarda kadın savaş esiri değişimi planlandığını açıkladı.

Lubinets’in açıklamasına göre, bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) taraflara yardımcı oluyor. Lubinets, “Birleşik Arap Emirlikleri bize yardım ediyor. Bunu kamuoyuna söyleyebiliriz” dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce Rusya ile Ukrayna arasında savaş esirlerinin takasında aracılık yapmıştı.

Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ise henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Ukrayna’da 1.348 Rus askeri ve subayının, Rusya’da ise 6.465 Ukraynalı askerin esir bulunduğunu söylemişti.

Mayıs ayı sonunda, Rus tarafı 75 askeri personeli iade etmiş ve aynı sayıda asker de Kiev’e iade edilmişti. Ayrıca, Rusya 212 ölü Ukraynalı askerin cenazelerini Ukrayna’ya teslim etmişti. Serbest bırakılan Rus askerleri tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Moskova’ya götürülmüş, tıbbi ve psikolojik yardım almışlardı.

Bu son duyuru, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen esir değişim sürecinin devam ettiğini ve özellikle kadın savaş esirlerinin değişiminin öncelik kazandığını gösteriyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile Ukrayna kadın esir değişimine hazırlanıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:09