Rusya ile Ukrayna kadın esir değişimine hazırlanıyor

Samanyoluhaber.com - Moskova



Ukrayna parlamentosu İnsan Hakları Komiseri Dmitry Lubinets, Rusya ile büyük miktarda kadın savaş esiri değişimi planlandığını açıkladı.



Lubinets’in açıklamasına göre, bu süreçte Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) taraflara yardımcı oluyor. Lubinets, “Birleşik Arap Emirlikleri bize yardım ediyor. Bunu kamuoyuna söyleyebiliriz” dedi.



Birleşik Arap Emirlikleri, daha önce Rusya ile Ukrayna arasında savaş esirlerinin takasında aracılık yapmıştı.



Rusya İnsan Hakları Komiseri Tatyana Moskalkova ise henüz konuyla ilgili yorum yapmadı. Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayı başında yaptığı açıklamada, Ukrayna’da 1.348 Rus askeri ve subayının, Rusya’da ise 6.465 Ukraynalı askerin esir bulunduğunu söylemişti.



Mayıs ayı sonunda, Rus tarafı 75 askeri personeli iade etmiş ve aynı sayıda asker de Kiev’e iade edilmişti. Ayrıca, Rusya 212 ölü Ukraynalı askerin cenazelerini Ukrayna’ya teslim etmişti. Serbest bırakılan Rus askerleri tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Moskova’ya götürülmüş, tıbbi ve psikolojik yardım almışlardı.



Bu son duyuru, Ukrayna ile Rusya arasında süregelen esir değişim sürecinin devam ettiğini ve özellikle kadın savaş esirlerinin değişiminin öncelik kazandığını gösteriyor.