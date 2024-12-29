Samanyoluhaber.com - Moskova





Yoğun Rus saldırılarına karşı Ukrayna’nın savunma kapasitesi aşınma emareleri çoğaldı.





Ukrayna birlikleri, Rusya’nın sınır bölgelerine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar düzenledi.





Bu saldırılara karşı Rus hava savunma sistemleri Rostov, Voronej ve diğer sınır bölgelerinde, ayrıca Kırım’da aktif olarak devreye girdi.





Rusya, bu saldırılara karşılık olarak Odessa Bölgesi ve Mikolayiv kentindeki hedeflere operasyonlar düzenledi.





Rus zırhlı birimleri, Vıyemka kasabasının güneyindeki ormanlık alana başarılı bir şekilde hava indirme yaptı. Belogorovka ile Verhnekamenskoye hattında ise pozisyon savaşları devam ediyor.





Rus saldırı grupları, Dzerjinsk kasabasının merkezi ve güneybatı bölgesindeki kontrol alanlarını genişletti. Şehrin kuzeydoğusunda ise Toretsk Madeni Kültür Merkezi çevresinde çatışmalar yaşanıyor.





Rus birlikleri, Şevçenko köyünü özgürleştirerek demiryolu hattı boyunca Çunişino İstasyonu’na doğru ilerledi. Bunun yanı sıra Novoolenovka ve Novoyelizavetovka’nın doğu kesimleri de Rusya’nın kontrolüne geçti. Ukrainka kasabasında çatışmalar başladı.





Ukrayna 56 İHA ile saldırdı





Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Belgorod, Voronej ve Rostov bölgelerinde hava savunma sistemlerinin geniş çaplı bir İHA saldırısını püskürttüğünü açıkladı.





Yapılan açıklamaya göre, Voronej bölgesinde 28, Rostov bölgesinde 17 ve Belgorod bölgesinde 11 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Belgorod bölgesinde saldırının hedefi Krasnogvardeyskiy ilçesi oldu. Palatovo köyünde meydana gelen saldırıda iki kişi yaralanırken, Verhososna köyünde elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle bölgeye enerji verilemiyor.





Voronej bölgesinde ise düşürülen insansız hava araçlarının parçaları demiryolu hattının enerji sistemine zarar verdi. Bu nedenle bazı tren seferlerinde gecikmeler yaşandı. Rostov bölgesinde saldırı herhangi bir can kaybına ya da hasara yol açmadı.