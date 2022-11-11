Samanyolu Haber /Gündem / Rusya, ilhak ettiği Herson'dan tamamen çekildi /11 Kasım 2022 14:12

Rusya, ilhak ettiği Herson'dan tamamen çekildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Herson’dan tamamen çekildiğini açıkladı. Herson, Rusya'nın, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle birlikte ilhak ettiği bölgeler arasındaydı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, Herson şehrindeki savunma hattının tümüyle Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekildiğini, nehrin sağ yakasında askeri birliklerinin kalmadığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna savaşındaki eylemleri konusunda bilgi paylaştı.

Rus ordusunun Herson’daki çekilme kararıyla ilgili son durumu anlatan Konaşenkov, “Bu sabah itibarıyla, Rus askeri birliklerinin Dnipro Nehri'nin sol yakasına çekilmesi tamamlanmıştır. Nehrin sağ yakasında askeri birlik kalmamıştır” dedi.

"ÇEKİLME SÜRECİNDE HERHANGİ BİR KAYIP YAŞANMADI"

Konaşenkov, birliklerin çekilme sürecinde herhangi bir personel veya askeri ekipman kaybının yaşanmadığının altını çizdi.

Dnipro Nehri'nin sağ yakasında kalan sivillerin tahliyesi için gerekli desteği verdiklerini belirten Konaşenkov, "Rus askeri birimleri önceden hazırlanmış savunma hatlarına ve pozisyonlarına konuşlandırıldı" ifadesini kullandı.

Herson, Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk ve Zaporijya bölgeleriyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 eylülde imzaladığı belgelerle ilhak edilmişti.
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