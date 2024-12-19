Rusya: 'İlişkileri normalleştirmek için ABD’nin olası önerilerini dikkate alacağız'

Samanyoluhaber.com - Moskovaa





Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, Moskova’nın ABD ile ilişkileri normalleştirme yönünde sunulacak her türlü seçeneği değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.





Ryabkov, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin en azından “göreceli bir normalleşme” seviyesine ulaşmasını istediklerini vurguladı. Ryabkov, ABD’nin olası önerilerini dikkate alacaklarını, ancak bu sürecin kısa vadeli bir mesele olmadığını söyledi: “Bunu değerlendireceğiz, ancak program ve rotalar bugünün veya yarının meselesi değil.”





Biden Yönetiminin Mirası





Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, 11 Aralık’ta yaptığı açıklamada, Joe Biden yönetiminin Rusya karşıtı adımlar atmaya devam etmesini, “ABD’nin görevi bırakırken ilişkilerde bırakacağı ağır bir miras” olarak nitelendirdi. Peskov, Biden yönetiminin gerilim ve düşmanlık dolu bir miras bırakabileceği konusunda uyardı.





Rusya, ABD ile ilişkilerde normalleşme için açık bir tutum sergilese de, bu sürecin uzun ve belirsiz bir yol olacağı öngörülüyor. Biden yönetiminin mirası ve Trump yönetimi ile başlayacak yeni dönem, bu sürecin yönünü belirleyecek temel faktörler arasında yer alıyor.





Moskova’nın, Washington’dan gelen önerilere karşı dikkatli bir yaklaşım sergilemesi, ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi için uzun vadeli stratejiler geliştirileceğini gösteriyor.