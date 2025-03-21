Rusya insan kaynakları eksikliğine Kenya’dan sonra Hindistan alternatifi

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya’da iş gücü piyasasında yaşanan bu değişiklik, Afrika ve Hindistan gibi ülkelerden gelecek işçilerle çözülmeye çalışılıyor.





Kenya’dan 10 bin işçinin çalışmak için Rusya’ya getirilmesi hazırlıkları devam ederken, Rus yetkililer buna ilaveten Hindistan’a yöneldiler.





Rusya’nın önde gelen perakende zincirlerinden “Pyatyorochka” ve “Perekrestok”un sahibi X5 Grubu, iş gücü açığını kapatmak için Hindistan’dan insanları işe aldı. Şirket, 2030 yılına kadar ticaret sektöründe iş gücü açığının 500 bin kişiye ulaşabileceğini öngörüyor.





İş Gücü Açığına Çözüm: Yabancı Çalışanlar





X5’in Başkanı Ekaterina Lobacheva, perakende sektörünün yüksek faiz oranları ve iş gücü açığı gibi sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Şirketin toplam çalışanlarının %85’inin kendi personelinden oluştuğunu ifade eden Lobacheva, göçmen işçi sayısını azaltmaya çalıştıklarını söyledi. Ancak Rusya’nın göç politikalarının sıkılaşmasına rağmen, yabancı iş gücüne olan talebin devam ettiğini vurguladı.





X5, dost ülkelerden iş gücü çekmek amacıyla bir pilot proje başlattı. Bu proje kapsamında Hindistan’dan yaklaşık 100 işçi, grubun dağıtım merkezlerinde çalışmaya başladı. Lobacheva, işe alım sürecinde çalışanların gerekli izinleri aldığını ve Rusça dil sınavlarını geçtiğini belirtti. İşçilerin kalıcı iş sözleşmeleri bulunuyor ve şirketin diğer çalışanları gibi tüm haklardan yararlanıyorlar. Ayrıca konaklama, yemek gibi sosyal imkanlar da sağlanıyor.





Teknoloji ve Robotlaşma Çözüm Olabilir





X5, 2030 yılına kadar ticaret ve lojistik alanında 250-500 bin kişilik iş gücü açığı öngörüyor. Bu açığı kapatmak için teknolojiye, robotlaşmaya ve otomasyona yatırım yapmayı planlıyor. Lobacheva, “Eğer gelecekte yeterli iş gücü bulamayacaksak, bu elleri nasıl değiştireceğimizi düşünmeliyiz,” dedi.





X5, iş gücü açığını sadece bir yatırım olarak değil, aynı zamanda küresel bir riskin önlenmesi olarak gördüğünü belirtiyor. Şirketin hedefi, 2028 yılına kadar iş gücü sayısını artırmadan iş büyümesini sürdürmek.