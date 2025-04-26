Rusya, İran’a doğalgaz sevkiyatına başlıyor

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Açıklama, Rusya-İran Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısının ardından yapıldı.



Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, yapılacak doğalgaz sevkiyatının yıllık 1,8 milyar metreküpe kadar çıkabileceğini belirtti. Gazın İran’a mevcut altyapı üzerinden, Azerbaycan’ı bypass eden bir boru hattı aracılığıyla ulaştırılacağı ifade edildi.



Tsivilev, iki ülkenin enerji şirketleri arasında fiyat konusunda halen görüşmelerin sürdüğünü belirterek, “Bu tamamen ticari bir mesele. Devlet olarak biz bu sürece müdahale etmiyoruz. Şirketler şu anda en uygun fiyat üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar,” dedi.



İran Petrol Bakanı Mohsen Paknejad da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, projenin henüz son aşamasına gelmediğini fakat yakın zamanda bazı teknik ve ticari detayların netleşmesini umduklarını belirtti. Paknejad, “Henüz her şey kesinleşmiş değil. Ancak bazı detayların en kısa sürede sonuçlandırılmasını bekliyoruz,” ifadelerini kullandı.



Bu anlaşma, enerji alanında Rusya’nın Ortadoğu ile ilişkilerini derinleştirmesi ve İran’ın enerji arz çeşitliliğini artırması açısından stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.