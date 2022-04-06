Samanyolu Haber /Spor / Rusya itirazını geri çekti /06 Nisan 2022 00:44

Rusya itirazını geri çekti

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı sonrasında Rus futbol kulüplerinin organizasyonlardan men edilmesine karşı Rusya Futbol Federasyonu (RFS) yönetimi tarafından yapılan itirazın geri çekildiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Rusya yönetimi tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri saldırıya futbol alanındaki bir cevap olarak Rus kulüplerinin mevcut organizasyonlardan men edilmesi sonrası, Rusya Futbol Federasyonu (RFS) yönetimi bu karara itiraz etmişti.

İTİRAZ GERİ ÇEKİLDİ

Rusya Futbol Federasyonu (RFS), FIFA'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turnuvasından ihraç kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) yaptığı itirazı geri çekti.

CAS'tan yapılan açıklamada RFS'nin, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası FIFA Konseyi'nin aldığı karara yönelik temyiz başvurusunu çektiği ifade edildi.

Fakat RFS, UEFA'nın Rus kulüpleri ve milli takımlarını ikinci bir duyuruya kadar organizasyonlarından men etme kararına karşı mücadelesini sürdürecek.

Açıklamada ayrıca Rusya'nın buz pateni, biatlon, cimnastik, kürek ve ragbi branşlarının bağlı olduğu uluslararası federasyonlarca getirilen yasakların iptali için başvuruda bulunduğu da belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya itirazını geri çekti Sonraki Haber >>

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

Dünya 'yeni nesil' sanat eseri rPlace için bir araya geldi

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

'Kuran'ı kenara bırak, Cumhurbaşkanı faize haram değil dediyse haram değil'

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

15 yaşındaki Zeynep Vildan Gözel acılı hikayesi

Azerbaycanda patlama

Azerbaycanda patlama

Kiev'den korkunç görüntüler

Kiev'den korkunç görüntüler

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

[Harun Tokak] Merhamet Pınarı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

Sancak’ın inkar ettiği sözlerin ses kaydı çıktı

İlginç mayın temizleme yöntemi

İlginç mayın temizleme yöntemi

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Baerbock ve Trudeau'dan Ramazan mesajı

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız

Urfalı Dayı AKP'ye fena ayar verdi: Elhamdülillah hepsi hırsız
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:14:18