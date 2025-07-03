Samanyolu Haber /Dünya / Rusya jet motorlu güdümlü bombalar kullanmaya başladı /03 Temmuz 2025 15:09

Rusya jet motorlu güdümlü bombalar kullanmaya başladı

Rus Hava Kuvvetleri, Ukrayna savaşında yeni bir teknolojiyi daha devreye soktu. Dnipro kentine ilk kez jet motoruyla hızlandırılmış güdümlü havadan atılan bombalar (KAB) kullanıldı.

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Cephe hattından 100 km'den fazla uzaktaki bu hedefe düzenlenen saldırı Rusya'nın menzil kabiliyetini tehlikeli şekilde artırdığını gözler önüne serdi. Ukraynalı yetkililer, kullanılan bombanın jet motoruyla donatılmış yeni bir versiyon olduğunu doğruladı. 

Bu modifikasyon, bombaların geleneksel versiyonlara göre çok daha uzun mesafelere ulaşabilmesini sağlıyor. Ukrayna hava savunma sistemlerinin bu yeni tehdidi durdurmakta yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Çok sayıda şehir risk altında

Ukrayna savunma uzmanları, bu silahların seri üretime geçmesi halinde Poltava, Mykolaiv ve Odesa gibi büyük şehirlerin de risk altında olduğu uyarısında bulunuyor. 

Ukrayna Genelkurmayı, bu tür saldırıların artması durumunda kentlerdeki sivil kayıpların katlanarak çoğalabileceği uyarısında bulunurken, uluslararası toplumu hava savunma desteğini artırmaya çağırıyor. 

Askeri uzmanlar, Rusya'nın bu teknolojiyi yaygın şekilde kullanmaya başlaması durumunda Ukrayna'nın cephe gerisindeki güvenli bölge algısının tamamen değişebileceğine dikkat çekiyor.

Bu gelişme, Rusya'nın Ukrayna'nın derinlerindeki altyapı hedeflerini daha etkili şekilde vurma kapasitesini artırıyor. Batılı yetkililer, Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemlerinin bu yeni tehdide karşı acilen güncellenmesi gerektiğini vurguluyor.
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