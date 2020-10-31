Samanyolu Haber /Dünya / Rusya kaderine mi terk etti: Savaş Ermenistan topraklarına ulaşırsa yardım ederiz /31 Ekim 2020 15:45

Rusya kaderine mi terk etti: Savaş Ermenistan topraklarına ulaşırsa yardım ederiz

Rusya, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ'da yaşadığı çatışma "Ermenistan topraklarına ulaşırsa" Erivan'a "gerekli yardımı yapacağını" söyledi.

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T24'te yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki tarafa çatışmaları durdurma çağrısı yapılırken, "Eğer çatışmalar direkt olarak Ermenistan'ın topraklarında yer almaya başlarsa Rusya gereken tüm yardımı yapacaktır" denildi.

Cumartesi sabahı Ermenistan lideri Nikos Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vlaimidr Putin'e bir mektup yazarak kendilerine güvenlik sağlanması için istişarelere "acil" olarak başlanması için çağrıda bulundu.

Paşinyan mektubu taraflar yeni bir ateşkes anlaşmasına varamadıktan sonra gönderdi. Cuma ve cumartesi sabahı çatışmaların devam ettiği belirtildi.

Rusya'nın Ermenistan'da bir askeri üssü ve Erivan'la savunma anlaşması bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasındaki "Ermenistan topraklarına ulaşırsa" ifadeleri dikkat çekti. Uluslararası hukuka göre Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ etnik Ermeniler tarafından yönetiliyor. Taraflar uzun yıllardır bu bölge için sık sık karşı karşıya geldi.

27 Eylül'de başlayan çatışmalarda bugüne kadar bin 200'den fazla insan hayatını kaybetti.
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