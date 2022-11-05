Samanyolu Haber /Gündem / 'Rusya kahramanı'nın yerine atama /05 Kasım 2022 15:47

'Rusya kahramanı'nın yerine atama

Rusya Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde görevden alınan Merkez Askeri Bölge Komutanı yerine vekaleten yeni bir konutan atadı.

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Daha önce Merkez Askeri Bölge'nin organizasyon ve seferberlik bölümünün başkanı olarak görev yapan Tümgeneral Alexander Linkov, Merkez Askeri Bölge (TsVO) Komutan Vekili olarak atandı.

TASS’ın haberine göre, Savunma Bakanlığı, Linkov'un görevi vekaleten yürüteceğini açıkladı.

Görevden alınan eski komutan Lapin, Rus birliklerinin Liman şehrinden çekilmesinden sonra Çeçen lider Ramzan Kadırov'un eleştirilerinin hedefi olmuştu.

Merkez Askeri Bölge, Rusya'nın 29. alan topraklarında konuşlandırılmış vaziyette. Ayrıca Tacikistan'daki 201. askeri üssü, Kırgızistan'daki ortak askeri üssü ve Kazakistan'daki birimleri de içeriyor. Bölge merkezi Yekaterinburg'da bulunuyor. 

samanyoluhaber.com / Moskova
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