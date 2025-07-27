Samanyoluhaber.com - Moskova





Business Insider, bir muhabirin AWACS uçuşlarından birine katılarak edindiği izlenimleri paylaştı. Boeing E-3 tipi bir AWACS uçağının sekiz saat boyunca Baltık Denizi ve Kaliningrad çevresinde devriye uçuşu gerçekleştirdiği, uçaktaki kontrol panelinde üçgen ve U biçiminde sembollerle bölgede bulunan savaş gemileri, savaş uçakları ve diğer askeri unsurların konumlarının işaretlendiği belirtildi.





Bu sistemler, hava, kara ve deniz hedeflerini uzun menzilden tespit etmenin yanı sıra, müttefik kuvvetler arasında koordinasyon ve yönlendirme işlevi de görüyor.





Ayrıca aynı günlerde, NATO Kara Kuvvetleri Komutanı Christopher Donahue, Kaliningrad Bölgesi’ndeki Rus güçlerinin savunma potansiyelini operasyonel olarak bastırmayı planladığı yönündeki açıklaması geldi.





Nükleer caydırıcılık gücü





Bunun üzerine Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev’den NATO’ya yönelik ağır eleştiriler geldi.





Sputnik’e demecinde Patruşev, “Batılıların Kaliningrad'a ilişkin planlarını uzun zamandır biliyoruz. Bu planlar ile ilgili tek mümkün yorumda bulunabilirim. Kaliningrad Bölgesi Rusya'nın ayrılmaz bir parçasıdır ve bu bölgeye yönelik herhangi bir askeri müdahale, askeri doktrin ve nükleer caydırıcılık alanındaki devlet politikası ilkeleri uyarınca, elimizdeki tüm güçler ve araçlar kullanılarak derhal ve ezici bir yanıtla karşılanacaktır. Rusya, Kaliningrad bölgesinin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm askeri araçlara sahiptir” ifadelerini kullandı.

Batılı strateji uzmanlarının, nihayet kendilerini haklı olarak ‘tarihin çöplüğünde bulan Töton Şövalyeleri, Prusyalı Junkerler ve Nazi torunları’ gibi seleflerinin tam onayını alacak saldırgan planları bir kez daha dile getirdiklerine dikkat çeken Patruşev, “Günümüzün Batılı savaş kışkırtıcılarını da aynı tatsız kaderin beklediğinden hiç şüphem yok” vurgusunu yaptı.