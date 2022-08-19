Rusya Kaliningrad'a hipersonik füze yerleştirdi

Kritik bölge Kaliningrad

Nükleer silah iddialarına yanıt

DW'ningöre, Rusya, hipersonik füzelerini taşıyan üç savaş uçağının Kaliningrad’a konuşlandırıldığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında "Kinjal hipersonik füzelerini taşıyan üç Mig-31i uçağının stratejik caydırıcılık ek önlemleri çerçevesinde Kaliningrad bölgesindeki Çkalovsk askeri üssüne getirildiği” belirtildi. Bakanlık, uçakların 24 saat muharebe misyonuna hazır halde bekleyeceğini aktardı.Kinjal füzesini 2018'de tanıtan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ses hızının 10 katı hızla uçan ve füze savunma sistemleri tarafından engellemesi oldukça zor olan bu füzeyi "ideal bir silah" olarak nitelendirmişti.Litvanya ve Polonya arasında kalan Kaliningrad’ın konumu, bölgeyi Moskova'nın “düşmanca” olarak nitelendirdiği "NATO politikalarına karşı koyma çabasında" stratejik açıdan son derece önemli kılıyor.Rusya’yla kara bağlantısı olmayan Kaliningrad, Moskova’nın Batı'daki en uç toprağı olma özelliğini taşıyor. İkinci Dünya Savaşı’nın son evresinde Kızıl Ordu tarafından ele geçirilen Kaliningrad, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Litvanya'nın bağımsız bir devlet olmasıyla Rusya anakarasından ayrılmıştı.Bölge, Haziran’da Litvanya’nın AB yaptırımları çerçevesinde Rus anakarasından Kaliningrad’a bazı ürünleri taşıyan trenlerin geçişini engellemek istemesi üzerine iki ülke arasında gerginliğe sahne olmuştu. Avrupa Birliği’nin Litvanya’nın silah transferi dışında Rus ürünlerinin geçişine izin vermesi kararı almasıyla tansiyon düşmüştü.Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan, Moskova'nın Ukrayna’da nükleer silah kullanabileceği iddialarına yanıt geldi. Bakanlık, Moskova'nın nükleer silah gücünü ancak ‘acil durumlarda’ kullanmasının söz konusu olabileceğini açıkladı. Ukrayna’da yaşananların Batı’yla çatışmanın gerçek bir olasılık olduğunu gösterdiğini belirten Bakanlık Sözcüsü Ivan Nechaev, “ABD ve NATO’yla doğrudan karşı karşıya gelmenin kendi çıkarlarına olmadığını” da vurguladı."Rusya bir nükleer güç olarak azami sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir"' diyen Nechaev, ‘'Rus askeri doktrini, nükleer müdahaleyi sadece kitle imha silahları içeren bir saldırı veya devletin varlığının tehdit altına girmesi durumlarında bir misilleme olarak öngörmektedir"’ ifadelerini kullandı.Sözcü, ''ABD ve NATO’nun nükleer silahların olası kullanımına vurgu yapan Rusya karşıtı agresif retoriklerinin nelere yol açabileceğinin farkında olduğundan yola çıkıyoruz"’ diye konuştu. Nechaev, Rusya’nın bir nükleer savaşın kazananının olmayacağına ve asla nükleer savaşa girilmemesi inancında olduğunu da vurguladı.Rusya Savunma Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, nükleer silah iddialarını "tamamen yalan" olarak nitelendirerek, “Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü operasyonda nükleer silah kullanımına gerek duymadığını” kaydetmişti.