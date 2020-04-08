Rusya Kamışlı'ya askeri sevkiyat yaptı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda geçekleştirdiği harekat sonrası varılan anlaşma gereği ABD'nin askerlerini çekmesi üzerine bu bölgede Rusya'nın askeri gücünü artırma çabası sürüyor.
Independent Türkçe'nin Anadolu Ajansı'ndan aktardığına göre Rusya'ya ait yaklaşık 50 araçlık askeri konvoy dün Ayn İsa'dan hareket ederek, Tel Temır beldesine vardıktan sonra Kamışlı'ya yöneldi.
Zırhlı ve personel taşıyıcı araçlar ile tanklardan oluşan konvoy, güneybatısında yer alan Kamışlı Havaalanı'ndaki Rus askeri noktasına yerleşti.
'Barış Pınarı Harekatı' sonrası Kamışlı Havaalanı'ndaki noktasını prefabrik evlerle genişleten Rusya, dünkü takviyelerden önce, burada en az 200 asker, onlarca zırhlı araç ve tank ile 6 askeri helikopterle varlık gösteriyordu.
Askeri noktada görevli üst düzey Rus komutanlar ise bölgede el koydukları villalarda yaşıyor.