Rusya kara kara düşünüyor:

Boldmedya'nın haberine göre, Rusya Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı son veriler, ülkenin petrol ve gaz gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.





Haziran ayında federal bütçeye yapılan petrol ve gaz vergi transferleri yalnızca 495 milyar ruble olarak gerçekleşerek, geçen yılın aynı dönemine göre %34’lük bir düşüş kaydetti.





İki Ana Faktör

Uzmanlar bu çarpıcı düşüşün temelinde iki ana faktör olduğunu belirtiyor. Birincisi, Rusya’nın ana ihraç petrolü Urals’ın fiyatlarındaki keskin düşüş. Mayıs ayında ortalama varil fiyatı 52.1 dolar seviyesinde gerçekleşerek, geçen yılın 67.4 dolarlık seviyesinin oldukça altında kaldı.





İkinci önemli faktör ise rubledeki güçlenme. Rus para biriminin değer kazanması, petrol şirketlerinin ruble bazlı vergi ödemelerini önemli ölçüde azalttı.





Gelirlerdeki bu çarpıcı düşüş karşısında Rus hükümeti harekete geçti. Haziran ayında kabul edilen bütçe revizyonuyla 2025 yılı petrol fiyatı tahmini 69.7 dolardan 56 dolara düşürüldü. Gaz gelirleri beklentisi ise 10.9 trilyon rubleden 8.3 trilyon rubleye revize edildi. Bu, enerji gelirlerinde neredeyse çeyreklik bir kayba işaret ediyor.