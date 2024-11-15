Rusya karşıtları Abhazya’yı karıştırdı

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Abhazya’da Rusya ile yapılması planlanan yatırım anlaşmasına yönelik tepkiler giderek büyüyor. 15 Kasım’da başkent Sohum’da protestocular, parlamento çitlerini aşarak binaya girdi. Tepkiler nedeniyle milletvekilleri, anlaşmayı görüşme oturumunu erteledi.



Parlamento binası çevresinde toplanan kalabalık, bir kamyon yardımıyla çitleri kırarak binaya girdi. RIA Novosti’nin görüntülerine göre, protestocular oturum ertelenmesine rağmen eylemi sonlandırmayacaklarını açıkladı. Güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.



Oturum protestolar nedeniyle ertelendi



Parlamento Başkanı Lasha Ashuba, milletvekillerine yönelik baskılar nedeniyle oturumun ertelendiğini açıkladı. Bölgeden gelen haberlere göre, oturumda 35 milletvekilinden yalnızca 21’i hazır bulundu. Başkan Ashuba, yatırım anlaşmasının ertelenmesi için oylama önerdi ve bazı milletvekillerinin çalışmayı reddettiğini belirtti.



Abhazya'da Rusya ile yatırım anlaşmasının onaylanmasına karşı çıkan protestocular parlamento binasındaki mitinge Rus bayrakları ile geldi. "Rusya" sloganları atan Protestocular, ülkenin Cumhurbaşkanı Aslan Bzhania'nın istifasını istiyor. Protestoculara konuşan muhalefet partisi Abhazya Ulusal Birlik Forumu lideri Aslan Bartsits, muhalefetin Rusya'ya değil haksız kazanç elde eden Rus oligarklarına karşı olduğunu söyledi.



Abhazya’nın demografik yapısının değişme endişesi



Anlaşma, Rus tüzel kişiliklerinin Abhazya’da çok işlevli kompleksler inşa etmesine olanak tanıyor. Yetkililer, bu komplekslerin yalnızca ticari ve sosyal amaçlı kullanılacağını belirtirken, muhalefet bu düzenlemenin konut projelerine zemin hazırlayarak Abhazya’nın demografik yapısını değiştirebileceğini savunuyor.



1 Kasım’daki parlamento toplantısında, milletvekilleri Rusya ile yapılacak yatırım projelerini düzenleyen bir tasarıyı onayladı. Ancak aynı gün milletvekili Almas Akaba’ya saldırı düzenlenmesi ve anlaşma karşıtlarının gözaltına alınması, tepkileri artırdı. Protestocular merkezi yolları kapatarak gözaltına alınan muhaliflerin serbest bırakılmasını ve anlaşmanın iptal edilmesini talep etti. Gözaltına alınan muhalifler bir gün sonra serbest bırakıldı.



Abhazya Devlet Başkanı Aslan Bzhania, vatandaşları provokasyonlardan kaçınmaya çağırdı. Ancak muhalefet, eylemlerini sürdüreceklerini ve anlaşmanın tamamen iptal edilmesi için mücadele edeceklerini duyurdu. Protestoların önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.