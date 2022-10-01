Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Kendisini kınayan BM kararını veto etti /01 Ekim 2022 09:06

Rusya, Kendisini kınayan BM kararını veto etti

Rusya, Ukrayna'daki "yasadışı" referandumları kınayan, "hiçbir geçerliliğinin olmadığını" öngören ve tüm ülkeleri Moskova tarafından bölgenin "sözde ilhakını" tanımamaya çağıran BM kararını veto etti.

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Amerika Birleşik Devletleri ve Arnavutluk tarafından hazırlanan öneriye 10 lehte oy çıkarken aralarında Çin, Hindistan, Brezilya ve Gabon'un bulunduğu dört ülke çekimser kaldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesinden biri olan ve veto hakkına sahip olan Rusya ise kendi aleyhine sunulan öneriyi veto etti.

ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield oylamadan önce yaptığı açıklamada, Rusya'nın veto etmesi halinde kararı Arnavutluk'la beraber, Moskova'nın veto gücünün bulunmadığı 193 üyeli Genel Kurul'a götüreceğini ve "dünyanın hala egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasından yana olduğunu göstereceklerini" söyledi.

Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'ya ait dört bölgenin Rusya'ya ilhakını öngören kararı resmen imzalamıştı.
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