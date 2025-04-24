Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Kiev’i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var /24 Nisan 2025 13:58

Rusya Kiev’i vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya, Ukrayna’nın başkent, Kiev’e, füze ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Yapılan saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken 70’ten fazla kişi yaralandı.

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Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdı. Söz konusu saldırıda, 9 kişi yaşamını yitirirken 70’ten fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'ne ait Telegram hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Rusların bu gece Kiev'e hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR!
Halktv'de yer alan habere göre yapılan yazılı açıklamada, şehrin 13 farklı noktasında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken Sviyatoşin ilçesinde bir binanın enkazı altına kalan insanları kurtarmak için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. Kiev Şehri Askeri İdaresi'nden yapılan açıklamada ise, Rus ordusunun başkente İHA ile güdümlü ve balistik füzeleri kullanarak saldırı düzenlediği iletildi.
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