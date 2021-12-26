Rusya'nın komuta kademesi Kırım’da...

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Karadeniz Filosu, Rus askerlerin komuta kademesinin, filoya ait gemilerin ve deniz piyadelerin düzenlediği tatbikat için Kırım’da toplandığını bildirdi. Rusya Karadeniz Filosu, Rus askerlerin komuta kademesinin, filoya ait gemilerin ve deniz piyadelerin düzenlediği tatbikat için Kırım’da toplandığını bildirdi.





Karadeniz Filosu basın dairesinden yapılan açıklamada, filo komuta kademesinin gemilerin ve deniz piyadelerin düzenlediği tatbikat sırasında incelemelerde bulunmak üzere Kırım’da bir araya geldiği belirtildi.





Açıklamada, “Birliklerin komuta kadrosunun toplantısı, Karadeniz Filosu Komutanı Amiral İgor Osipov'un yönetiminde gerçekleşti, toplantının ana hedefi, subaylar tarafından görevlerin yerine getirildiği sırada donanma güçlerini kullanmanın modern şekillerinin ve yöntemlerinin incelenmesiydi” ifadelerine yer verildi.





Kırım'daki Opuk poligonunda düzenlenen toplantı çerçevesinde sahilin bir bölümünü savunma ve ele geçirme yöntemlerinin gösterildiğine dikkat çekilen açıklamada, “Eğitim etkinliğinde filo birlik komutanlarına, gemi mürettebatlarının ve deniz piyade birliklerinin, kıyıların hazırlık çalışması yapılmamış bölümünde savunma noktaları oluşturma eylemleri ve anti-amfibi savunma kuvvetlerinin deniz topçu birlikleri tarafından imha edilmesi, karaya iniş ve amfibi saldırı ile sahanın ele geçirilmesi gibi çıkarma yapmaya yönelik çatışmanın ana taktik yöntemleri gösterdi” denildi.



