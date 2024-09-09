Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi başlıyor

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA





Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 9 Eylül’de Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenecek olan Rusya-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Stratejik Diyalog Toplantısı’na katılmak üzere Riyad’a gitti.



Lavrov’un bu toplantıda Körfez ülkeleriyle güvenlik, enerji, kriz yönetimi gibi konularda ikili görüşmeler yapması ve Ortadoğu’daki bölgesel sorunları ele alması bekleniyor. Özellikle Filistin-İsrail çatışması, Suriye, Yemen ve Libya’daki gelişmelerin toplantı gündeminde olması öngörülüyor.



Körfez Ülkeleriyle Güçlenen Bağlar



Rusya, Bahreyn, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Umman’dan oluşan Körfez İşbirliği Konseyi üyeleriyle ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. Daha önce 10 Temmuz 2023’te Rusya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen 6. Stratejik Diyalog Toplantısı, Moskova ve KİK ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi adına önemli bir adım olmuştu.



Lavrov bu toplantıda, bu formatın ekonomik, insani işbirliği ve bölgesel meseleler üzerine etkili bir mekanizma olduğunu vurgulamıştı.



Lavrov, Rusya’nın KİK ülkeleriyle ilişkisinde, karşılıklı saygıya dayalı dostane işbirliği ve ülkeler arasında ortak yaklaşımlar oluşturma arzusuna dikkat çekmişti. Rusya, bu ilişkilerde diğer tarafların üçüncü ülkelerle ilişkilerine müdahale etme eğiliminde olmadığını belirterek, bu diplomatik bağı güçlendirmeyi sürdürüyor.



Lavrov’un Suudi Arabistan ziyareti, bölgesel konularda da geniş bir işbirliği zeminini pekiştirme fırsatı sunuyor. Ortadoğu’da Filistin-İsrail çatışması, Suriye iç savaşı, Yemen’deki insani kriz ve Libya’da devam eden belirsizlik, Rusya ve Körfez ülkeleri arasındaki stratejik diyalogun önemli odak noktalarını oluşturuyor. Bu ülkelerle enerji ve güvenlik konularında işbirliğini geliştiren Rusya, bölgenin istikrarını koruma ve krizleri yönetme konusundaki çabalarını sürdürüyor.