Samanyolu Haber /Dünya / Rusya kritik üssü ABD'den devraldı /26 Aralık 2019 19:09

Rusya kritik üssü ABD'den devraldı

Rus askeri polisi, ABD'nin Suriye'de çekildiği kritik bir üsse yerleşti. Rakka'yı Suriye'nin hem merkezi bölgelerine hem de kuzeyine bağlayan stratejik bir kavşaktaki üs, daha birkaç gün öncesine kadar Amerikan askerlerinin elindeydi.

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Türkiye’nin harekatı ve sonrasında ilgili aktörler arasında yapılan anlaşmaların ardından, Suriye’nin kuzeyindeki üslerde yaşanan ‘değiş-tokuş’ devam ediyor. Son olarak, Rus askeri polisinin Rakka’da daha birkaç gün öncesine dek Amerikan askerlerinin elindeki bir üste kontrolü aldığı belirtildi.

Buna göre, ABD’nin Türkiye’nin harekatı sonrası çekildiği bölgelere aşamalı olarak giren Rusya, Rakka’yı Suriye’nin merkezi bölgeleri ve kuzeyiyle bağlayan stratejik önemdeki Tal Samin köyünde eski bir okul olan üste kontrolü aldı. TASS ajansı, söz konusu noktanın daha birkaç gün önce Amerikan askerleri tarafından kontrol edildiği bilgisini geçti.

Rus askeri polisi, üsse yerleştikten sonra burada devriye de gerçekleştirdi.Rusya, IŞİD’in bir zamanlar ‘başkenti’ olarak sunduğu ve Suriye Demokratik Güçleri’nin zorlu operasyonuyla geçen yıl kurtarılan Rakka’ya bu ay başında Amerikan çekilmesinden sonra girmişti.

Türkiye’nin harekatı, Suriye’nin kuzeyinde sahada bir dizi değişikliğe yol açmıştı. Amerikan askerleri Deyrül Zor vilayetinde, Irak sınırındaki noktalara çekilmiş; Rasul Ayn ve Tel Abyad kasabaları Türkiye’nin kontrolüne geçerken, sınırın diğer bölgelerine Suriye askerleri ve Rus askeri polisleri konuşlandırılmıştı. Rus askerleri aynı zamanda, Şam’la SDG arasındaki anlaşma uyarınca bazı noktalarda kent veya kasaba merkezlerine de girerek Amerikalılardan kalan üslere yerleşmişti.
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