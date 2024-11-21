Rusya-Kuzey Kore ittifakı güçleniyor: Bir general Rusya’da

Samanyoluhaber.com - Moskova





The Wall Street Journal (WSJ), konuyla alakalı haberinde, Kim Yong-bok, Kuzey Kore Ordusu Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak ülkenin en önemli 10 yetkilisinden biri. Ancak, generalin Rusya’daki askeri çatışmalara doğrudan katılması beklenmiyor.





WSJ, Güney Kore ve Ukrayna kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kim Yong-bok’un 500 üst düzey subay arasından seçilerek Rusya’ya gönderildiğini ve görevinin istihbarat toplamak ve gelecekteki işbirlikleri için zemin hazırlamak olduğunu yazdı.





Güney Koreli uzmanlara göre, Kim Yong-bok daha önce yaklaşık 200.000 kişilik özel kuvvetler birliğine komuta ediyordu ve genelde gizli operasyonlarda görev alıyordu.





Generalin Moskova’ya gönderilmesi, Pyongyang ile Moskova arasındaki askeri işbirliğinin güçlenmesine yönelik bir adım olarak görülüyor. WSJ’ye konuşan uzmanlar, bunun “Rusya’ya güvenilir bir temsilcinin gönderildiğini” göstermek için yapılan bir hamle olduğunu belirtti.





Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah ve askeri ekipman tedariği





Rusya ve Kuzey Kore, söz konusu görevlendirmeyle ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Güney Kore kaynaklarına göre Kuzey Kore’nin Kursk bölgesine 10.900 asker gönderdiği iddia edildi. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), bu askerlerin bazı çatışmalarda yer aldığını öne sürüyor.





Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Moskova’ya askeri destek sağlandığını doğrularken, desteğin içeriği hakkında bilgi vermedi. Ancak, ABD kaynaklarına göre, bu süreçte Kuzey Kore’nin Rusya’ya silah ve askeri ekipman tedarik ettiği iddiaları gündeme gelmişti.





2024 yılında Moskova ve Pyongyang arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında, taraflar birbirine askeri yardım sağlama taahhüdünde bulunmuştu. Kremlin’den yapılan açıklamada, bu işbirliğinin kapsamı ve detaylarının her iki ülkenin iç meselesi olduğu vurgulandı.