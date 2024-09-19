Rusya, Leningrad ve Moskova askeri bölgelerini güçlendiriyor

Samanyoluhaber.com - Moskova





Bu hafta başında Rus Silahlı Kuvvetlerinin personel sayısının 2,39 milyona çıkarılmasına yönelik kararname çıkmıştı. Putin bu kararnamenin detaylarını açıkladı.





Putin, orduyu eğitimli personelle güçlendirmenin, yeni askeri bölgelerin sürekli savaşa hazır birimlerinin oluşturulması için kritik bir adım olduğunu belirtti. Bu artışın temel gerekçesi olarak Leningrad ve Moskova askeri bölgelerinin yeniden oluşturulması gösterildi.





Putin, bu genişleme kararının orduyu güçlendirme stratejisinin bir parçası olduğunu vurgularken, Aralık 2023’te de benzer bir adım atıldığını hatırlattı.





Rus ordusu ve donanmasının modernizasyon süreci devam ediyor





Kremlin’de yapılan askeri gelişim toplantısında Putin, Rus ordusu ve donanmasının modernizasyon sürecinin sürdüğünü vurguladı.

Bu kapsamda, gelişmiş silah sistemleri, insansız hava araçları, zırhlı araçlar, kontrol ve iletişim sistemleri gibi ileri teknolojilerin hizmete sunulacağını duyurdu.





Putin, bu teknolojilerin kullanımının yüksek nitelikli personel gerektirdiğini ifade ederek, ordunun modernizasyon sürecinde insan kaynağına yapılacak yatırımlara dikkat çekti.





Putin’in imzaladığı son kararname ile Rus Silahlı Kuvvetlerinin sayısı 180 bin kişi daha artırılacak. Bu ekleme, askeri personel sayısını 1,5 milyona çıkararak ordunun operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.





Bu gelişme, Rusya’nın artan jeopolitik gerilimler ve savunma ihtiyaçları doğrultusunda ordusunu hem insan kaynağı hem de teknoloji açısından güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Özellikle NATO ile yaşanan gerilimler ve Ukrayna’daki savaş ortamı, bu genişlemenin ardındaki ana faktörler arasında gösteriliyor.