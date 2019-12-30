Samanyolu Haber /Gündem / Rusya; Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşı /30 Aralık 2019 19:25

Rusya; Libya'da uçuşa yasak bölgeye karşı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduklarını belirtti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazartesi günü Moskova'da yaptığı açıklamada, Libya'da uçuşa yasak bölge oluşturulmasına karşı olduklarını, bu fikrin kendisine çok kötü bir deneyimi hatırlattığını söyledi.

Lavrov "Libya krizine müdahil tüm uluslararası aktörler aynı hatayı tekrarlamak yerine birlikte hareket ederlerse daha iyi olur" diye konuştu. Lavrov bu şekilde düşmanlıkların sona ereceğini ve süresiz ateşkes ilan edilebileceğini belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte hafta sonunda uçuşa yasak bölge oluşturulmasının iç savaşın yaşandığı Libya'daki krizin çözümü için bir seçenek olabileceğini söylemişti.

Ne olmuştu?

BM Güvenlik Konseyi 2011'de kabul ettiği 1973 nolu kararla, Libya'da derhal ateşkes çağrısında bulunmuş, sivilleri koruma amacıyla uçuşa yasak bölge oluşturulmasına yetki vermişti. Bu karara rağmen, Kaddafi'ye bağlı güçlerle isyancılar arasında çatışmalar devam etmişti. Bunun üzerine Batılı ülkeler Libya'ya yönelik askeri müdahale düzenlemiş, 2011 Mart ayı sonunda askeri operasyonun komutasını NATO devralmıştı.
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