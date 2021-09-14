Rusya lideri Putin, karantinaya girdi

Rusya lideri Vladimir Putin, yakın çalışanlarından bazılarında COVID-19 virüsü görülmesi üzerine izolasyona girdi. Yetkililer, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğunu kendisinde Corona virüsü olmadığını açıkladı.





Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada Suriye lideri Beşar Esat’ı ağırlayan Putin’in yakın çevresindeki bazı kişilerde COVID-19 virüsünün tespit edildiği ve bu kişilerin rahatsızlandıkları belirtildi. Açıklamada, izolasyon süreci boyunca da Putin çalışmaya devam edeceği ifade edildi.



