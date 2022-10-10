Samanyolu Haber /Dünya / Rusya lideri Putin'den 'misilleme açıklaması /10 Ekim 2022 20:25

Rusya lideri Putin'den 'misilleme açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rus ana karasını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen saldırı sonrasında Rusya'nın Ukrayna'nın başketi Kiev'i uzun menzilli füzelerle vurmasını Moskova yönetiminin misillemesi olarak açıkladığı belirtildi.

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Rusya ile Ukrayna arasında savaş kızışarak devam ediyor.

Ukrayna güçleri Rus işgali altındaki bölgelere doğru ilerleyişini sürdürürken, Moksova yönetimi ise geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak ettiğini duyurmuştu.

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra ise Rus ana karasını Kırım'a bağlayan köprüde meydana gelen saldırıda köprünün bir kısmının çöktüğü ifade edildi.

Moskova yönetiminin ise bu son saldırıya cevap olarak Kiev'i uzun menzilli füzelerle vurduğu aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya düzenlenen saldırıların Kırım ile Rusya’yı bağlayan Kerç Köprüsü’ndeki patlamaya misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurdu.

Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle birlikte video mesajı yayımlayan Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik denizden, havadan ve karadan uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.   

Putin, Ukrayna’nın “saldırılarının” devam etmesi halinde Moskova’nın buna yanıtının "sert ve tehditlerin düzeyiyle orantılı" olacağı tehdidinde bulundu. "Topraklarımıza terörist saldırı düzenleme girişimleri devam ederse, Rusya'nın tepkileri sert ve boyutları ortaya çıkan tehditler düzeyinde olacak. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın” dedi.

Kerç Köprüsü’ndeki patlamadan Ukrayna'yı sorumlu tutan Putin, "Buna cevap vermemek mümkün değildi" ifadesini kullandı. Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor” dedi.
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