Rusya, manipülasyon endişesiyle petrol ürünleri hakkında verilerini durdurdu

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Rusya Enerji Bakanlığı, manipülasyon endişesi nedeniyle istatistikleri yayınlamadığını açıkladı. Dün yayımlanan Ocak-Temmuz dönemi sanayi üretim raporunda, petrol ürünlerine dair verilerin eksik olduğu dikkat çekti. Bakanlık, bu bilgilerin piyasada haksız baskı yaratabileceği gerekçesiyle açıklanmadığını belirtti.



Fakat bazı kaynaklar, Ukrayna’nın Rusya’daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarının ardından, Rusya Enerji Bakanlığı ve Rosstat, petrol ürünleri üretimine ilişkin istatistikleri gizlemeye başladığını iddia etti.



Düşüşün detayı gizlendi



Rosstat, Ocak-Temmuz dönemi sanayi üretim raporunda benzin, dizel yakıt, kalorifer yakıtı ve sıvılaştırılmış propan-bütan üretimine dair verileri paylaşmadı. Ayrıca, kok ve petrol ürünleri üretiminde Temmuz ayında %2,7, yılın ilk yedi ayında ise %3,2 oranında bir azalma kaydedildiği bildirildi. Ancak bu düşüşün detayları da gizlendi.



Rusya Enerji Bakanlığı, bu tür verilerin yayımlanmasının piyasada yapay bir heyecan yaratma ve haksız baskı oluşturma riski taşıdığı gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Bakanlık, iç piyasayı korumak amacıyla bu tür bilgileri saklamanın gerekli olduğunu savundu.



Geçmişte de Gizlenen Veriler



Bu yılın Mayıs ayında Enerji Bakanlığı, Rosstat’ın benzin üretimine ilişkin aylık istatistiklerini ve otomobil yakıtı üretimine ilişkin haftalık verileri de gizlemişti. Bakanlık, o dönemde bu kararın petrol ürünleri piyasasının bilgi güvenliğini sağlamak amacıyla alındığını belirtmişti. Bakanlık, bu tür bilgilerin kötü niyetli piyasa oyuncuları tarafından manipülasyon amacıyla kullanılabileceğini ifade etmişti.



Enerji piyasalarında daha fazla volatiliteye yol açabileceği endişesi



Ukrayna’nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları, ülkede enerji üretimi ve dağıtımı üzerinde ciddi baskılar yaratırken, bu saldırıların ardından Rusya’nın enerji sektörüyle ilgili bilgileri gizleme eğilimi arttı. Bu durum, enerji piyasasında belirsizlik yaratırken, piyasa katılımcıları ve yatırımcılar için de riskleri artırdı.



Rusya’nın bu adımı, enerji piyasalarında daha fazla volatiliteye yol açabileceği ve enerji fiyatlarında ani dalgalanmalar yaratabileceği endişelerini de beraberinde getirdi.