Rusya: Mariupol işgal edildi

Rusların haftalardır işgal etmek için bombaladığı liman kenti Mariupol'de Çarşamba günü duyurulan tahliyeler gerçekleşmedi. Rus ordusunun havadan ve karadan vurduğu şehirde sıkışıp kalan 100 bin sivil bulunuyor. Ukraynalı yetkililer, Rus işgalcilerin kontrol ettiği yerlerden planlandığı gibi çıkış olmadığı bilgisini verdi. Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak ise, Mariupol'de mahsur kalan siviller ve askerlerin kurtarılması için Rusya ile önkoşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi.
Podolyak, Mariupol için özel olarak gerçekleşmesini istedikleri müzakerelerin bire bir ya da ikiye iki olabileceğini kaydetti. Moskova'dan Podolyak'ın teklifine henüz bir yanıt gelmiş değil.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün ele geçirildiğini Devlet Başkanı Putin'e söyledi. Şoygu'nun verdiği bilgiye göre, Azovstal fabrikasında halen 2 bin Ukraynalı savaşçı bulunuyor. Rus yetkili ayrıca 1478 Ukraynalının da silah bıraktığını ileri sürdü.
Şoygu, Rusya'nın Mariupol'den 142 bin sivili tahliye ettiğini de iddia etti.
Rus medyası, Putin'in Mariupol'ün işgal edimesi nedeniyle Şoygu'yu tebrik ettiğini bildiriyor. Şehirdeki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulmasını talimatını veren Putin, ablukanın ise devam etmesini istedi.
Interfax'a göre Putin fabrikaya saldırılmaması, bunun yerine kuşatma altında tutulması talimatı verdi ve "Bu yeraltı mezarlarına girmemize ve fabrikanın altındaki labirentlerde savaşmamıza gerek yok. Bölgenin bir sineğin bile dışarı çıkamayacağı şekilde kuşatılması yeterli" dedi.
Milislerini Mariupol'e gönderen Çeçen lider Ramazan Kadirov, Avrupa'nın en büyük demir çelik fabrikası Azovstal'ın bugün ele geçirileceğini ve Mariupol'ün tamamen işgal edileceğini söylemişti.
Neredeyse tüm binaların yıkıma uğradığı ve bir hayalet şehri andıran Mariupol, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana işgal ettiği en büyük kent. Azak Denizi kıyısındaki liman kentinde savaştan önce yaklaşık 500 bin insan yaşıyordu.
Kentin ele geçirilmesi, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'la Rusya ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgali altındaki bölgeler arasında kara bağlantısı sağlanması açısından büyük öneme sahipti.
DONBAS'TA YENİ HEDEFLER
Rus ordusunun hafta başında yeni bir taarruza giriştiği Lugansk ve Donetsk'te ise patlama sesleri kesilmiyor. Lugansk valisi Sergey Haidai, bölgenin yüzde 80'inin Rusya tarafından kontrol edildiğini açıkladı. 24 Şubat'ta başlayan işgalden önce Ukrayna bölgenin yüzde 60'ını kontrol ediyordu.
Vali, birkaç gün önce kaybedilen Kreminna'dan sonra Rus işgalcilerin yeni hedefinin Rubizhne ve Popasna'yı ele geçirmek olduğunu belirtiyor.
Vali Haidai, "Düşman Rubizhne'ye batıdan ve kuzeybatıdan girmeyi denedi ancak başarısız oldu" deyip ekledi: "Novotoshkivske yönünden düzenledikleri saldırı püskürtüldü. Popasna'daki saldırı devam ediyor."