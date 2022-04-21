Rusya: Mariupol işgal edildi

Rusların haftalardır işgal etmek için bombaladığı liman kenti Mariupol'de Çarşamba günü duyurulan tahliyeler gerçekleşmedi. Rus ordusunun havadan ve karadan vurduğu şehirde sıkışıp kalan 100 bin sivil bulunuyor. Ukraynalı yetkililer, Rus işgalcilerin kontrol ettiği yerlerden planlandığı gibi çıkış olmadığı bilgisini verdi. Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak ise, Mariupol'de mahsur kalan siviller ve askerlerin kurtarılması için Rusya ile önkoşulsuz görüşmeye hazır olduklarını söyledi.





Podolyak, Mariupol için özel olarak gerçekleşmesini istedikleri müzakerelerin bire bir ya da ikiye iki olabileceğini kaydetti. Moskova'dan Podolyak'ın teklifine henüz bir yanıt gelmiş değil.





Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'ün ele geçirildiğini Devlet Başkanı Putin'e söyledi. Şoygu'nun verdiği bilgiye göre, Azovstal fabrikasında halen 2 bin Ukraynalı savaşçı bulunuyor. Rus yetkili ayrıca 1478 Ukraynalının da silah bıraktığını ileri sürdü.





Şoygu, Rusya'nın Mariupol'den 142 bin sivili tahliye ettiğini de iddia etti.





Rus medyası, Putin'in Mariupol'ün işgal edimesi nedeniyle Şoygu'yu tebrik ettiğini bildiriyor. Şehirdeki sanayi bölgesine düzenlenen saldırıların durdurulmasını talimatını veren Putin, ablukanın ise devam etmesini istedi.



