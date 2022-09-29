Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Merkez Bankası Başkanı, gizlice Türkiye'ye gelmiş /29 Eylül 2022 11:55

Rusya Merkez Bankası Başkanı, gizlice Türkiye'ye gelmiş

Ekonomi yazarı Kerim Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın gizlice Türkiye'ye geldiğini söyledi: "Türk bankalarının yöneticileriyle görüştü. Ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yürütmeye çalıştı."

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Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker, Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın 'gizlice Türkiye’ye gelip bir dizi görüşme gerçekleştirdiğini' ileri sürdü. Ülker'e göre Nabiullina, bu görüşmelerden istediği sonucu alamadı.

"Sessiz sedasız tabir-i caiz ise gizlice yapılan bu ziyaretin aktörleri ise Rus finans sisteminin tepe isimleriydi" bilgisini veren Ülker, şöyle devam etti:

"Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina’nın da aralarında bulunduğu bir Rus heyeti önce Ankara’ya ardından da İstanbul’a geldi. Edindiğim bilgilere göre Nabiullina, Türk bankalarının yöneticileriyle görüştü. Ödeme sistemleri konusunda çalışmalar yürütmeye çalıştı. Ancak sonuç beklediği gibi olmadı. Hatta ziyareti sürecinde tarihi yarımadaya da giden Nabiullina, Rusya’da oldukça popüler olan ünlü bir restoranda da İstanbul’da yaşayan Rus vatandaşlarıyla da görüştü."    
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