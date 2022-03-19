Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya merkez bankası faiz kararını değiştirmedi /19 Mart 2022 00:54

Rusya merkez bankası faiz kararını değiştirmedi

Geçtiğimiz dönemde faiz artırımına gitme yolunu seçen Rusya Merkez Bankası yönetimi, yeni açıklamasında mevcut faiz oranını değiştirmediğini duyurdu.

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı sürerken, Rusya Merkez Bankası yönetimi de yeni faiz kararını açıkladı. Geçtiğimiz ay büyük oranda faiz artımrına giden banka yönetimin, bu kez oranı sabit tuttu.

ORAN DEĞİŞMEDİ

Bankadan yapılan açıklamada, enflasyonun artmaya devam edeceğine yönelik beklentiler ve ekonomideki "yeni dönem" nedeniyle politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

Gelecek çeyreklerde Rus ekonomisinin küçüleceğine işaret edilen açıklamada, ekonomideki toparlanmanın, ağırlıklı olarak yeni şartlara uyum sürecinin hızına bağlı olacağı belirtildi. Açıklamada, Rusya’da enflasyona yönelik bir tahmin oranı verilmezken, ülke ekonomisinin bir "devasa yapısal değişiklik sürecine" girdiğinin altı çizildi.

Rusya Merkez Bankası, Ukrayna’da başlayan savaş ve ardından Batılı ülkelerin uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlar nedeniyle 28 Şubat’ta politika faiz oranını yüzde 9,5’ten yüzde 20’ye çıkarmıştı.
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