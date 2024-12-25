Rusya Merkez Bankası Nisan 2025’i işaret etti

Samanyoluhaber.com - Moskova





Rusya Merkez Bankası Para Politikası Departmanı Direktörü Andrey Gangan, 2024 yılı sonu itibarıyla yıllık enflasyonun %9,6 ile %9,8 arasında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı.





Gangan, enflasyonun Nisan 2025’te zirve yapacağını ve bu noktadan itibaren kademeli bir düşüş eğilimine gireceğini öngördüklerini belirtti.





Gangan, 2025’in ilk çeyreğinde yıllık enflasyonda bir artış yaşanmasını, 2024 başındaki düşük fiyat artış hızının oluşturduğu baz etkisine bağladı.





Güncel veriler, fiyat artış hızının yavaşladığını gösteriyor. Bu durum, 2025’in ikinci yarısından itibaren yıllık enflasyonda kayda değer bir düşüş yaşanacağına işaret ediyor.





Gangan, risk dengesinin büyük bir değişim göstermediğini ifade ederken, Merkez Bankası’nın daha kesin tahminleri Şubat 2025’te açıklayacağını duyurdu.





Aralık 2024: Enflasyon oranı %9,5 seviyesinde





Merkez Bankası, yılsonu enflasyonunun %8-8,5 aralığında olacağını öngörmüştü. Ancak mevcut rakamlar, bu tahminin üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Yıl sonuna kadar hâlâ bazı değişkenlerin devreye girebileceğini belirten Gangan, fiyat artışının %9,6-9,8 arasında kalmasını bekliyor.





Merkez Bankası, fiyat artış hızını yavaşlatmak için sıkı para politikası uygulamalarını sürdürüyor. Gangan, yılın ilk yarısında enflasyonu düşürücü trendlerin güçleneceğini ifade etti. Ancak uzun vadeli tahminler için Şubat ayında daha net bir tablo ortaya çıkacak.





Merkez Bankası’nın öngörüleri, 2025’te Rusya ekonomisinin enflasyonla mücadelede önemli bir döneme gireceğini gösteriyor.





Nisan ayında zirve yapması beklenen enflasyon, 2024’teki yüksek fiyat artışı eğilimlerinin bir sonucu olarak değerlendiriliyor. Ancak fiyat artış hızındaki yavaşlama, ekonomide dengelenme sürecine işaret ediyor.





Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarının etkili olup olmayacağı, özellikle 2025’in ikinci yarısındaki enflasyon rakamlarıyla daha net bir şekilde görülecek.