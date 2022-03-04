Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Merkez Bankası yönetiminden yeni 'Ruble' kararı /04 Mart 2022 00:34

Rusya Merkez Bankası yönetiminden yeni 'Ruble' kararı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırı sonrası farklı ülkelerin Rusya'ya karşı uygulamaya koyduğu yatırımların ardından, Rusya Merkez Bankası yönetiminin bir dizi yeni karar aldığı ifade edildi.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Rusya Maliye Bakanlığı, ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını hızlandırdı. Dolar/ruble paritesi yüzde 10,3 artışla 117 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 8,4 yükselişle 125'e çıktı.

Rusya Merkez Bankası, 28 Mart'ta aldığı kararla politika faiz oranını yüzde 9,5'ten yüzde 20'ye çıkardığını duyurmuştu. Uluslararası ticaretle uğraşan şirketlere de döviz gelirlerinin yüzde 80’ini yetkili bankalarda satma zorunluluğu getirilmişti.

DÖVİZ VE ALTIN KARARI

Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yeni alınan karara göre, ekstra petrol ve doğalgaz gelirlerinin kullanımına yönelik mali kuralın bazı kısımlarının askıya alınması çerçevesinde döviz ve altın alım işlemlerini durdurduklarını açıkladı.

RUBLEYİ KORUMASI AMAÇLANIYOR

2017'de kabul edilen bir kurala göre, Rusya petrol fiyatları yüksek olduğunda döviz alıyor ve fiyatlar varil başına 44 doların altına düştüğünde satıyor, böylece rubleyi petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan koruyor.
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