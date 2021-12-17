Samanyolu Haber /Ekonomi / Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı /17 Aralık 2021 22:29

Rusya Merkez Bankası'ndan yeni faiz kararı

Pek çok ülkede yüksslişe geçen enflasyon rakamları sonrasında faiz artırma kararları alınırken benzer bir kararın da Rusya Merkez Bankası yönetimi tarfından alındığı belirtildi.

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Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısının gerçekleştirilerek faiz artışı yönünde karar verildiği duyuruldu.

Rusya Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun faiz oranını 100 baz puan artırarak yıllık yüzde 8,5’e yükselttiği ifade edilen açıklamada, "Artan enflasyonist beklentiler dikkate alındığında, riskler dengesi önemli ölçüde enflasyon yanlısı risklere doğru kaymaktadır. Bu durum, hedeflenen enflasyonda daha önemli ve uzun süreli bir sapmaya yol açabilir." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemlerde ilave faiz artışlarının da yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, enflasyonun 2022 sonu itibarıyla yüzde 4 ila 4,5 seviyesine düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, ülkede son 6 yılın en yüksek seviyesine yükselen enflasyona ilişkin "Enflasyon yüksek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hedefi, enflasyonu düşürmek için gereken tüm araçları kullanmak." ifadesini kullanmıştı.

Rusya'da enflasyon kasımda yüzde 8,4 seviyesine çıkarak son 6 yılın zirvesine ulaşmıştı.

İNGİLTERE VE NORVEÇ DE ARTIRIMA GİTMİŞTİ

İngiltere ve Norveç merkez bankaları da dün enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırmıştı.

54 MERKEZ BANKASI ARASINDA YALNIZCA TÜRKİYE FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Aralık ayında şu ana kadar dünyada 54 ülkenin merkez bankası faiz kararı açıkladı. Bunların 13'ü faiz artırımına gitti, 40'ı ise faizi sabit bıraktı. İndirim yoluna giden tek ülke Türkiye oldu.
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